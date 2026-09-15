«Συμφώνησαν Ολυμπιακός και Σαμσουνσπόρ για τον Μάριους - Στα 9 εκατομμύρια το deal»

Σε συμφωνία με την Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του Μάριους από την Σαμσουνσπόρ φέρεται να έχει φτάσει ο Ολυμπιακός.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για να βρει επιθετικό που θα καλύψει το κενό του Μαροκινού φορ. Έτσι, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία, οι Πειραιώτες ετοιμάζονται ντύσουν στα «ερυθρόλευκα» τον Μαριούς Μουαντιλμαντζί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του 28χρονου φορ, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο φορ από το Τσαντ έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα του Φαλήρου, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν γίνεται ακόμη γνωστή η χρονική διάρκεια του συμβολαίου που θα υπογράψει.