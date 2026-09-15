Ο Προμηθέας επικράτησε της Βιέννης με 92-82 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Basketball Champions League. Ορατός ο ελληνικός «εμφύλιος» με τον Κολοσσό, κορυφαίος ο Νιού Ουίλιαμς με 25 πόντους με 10/15 σουτ.

O Προμηθέας ήταν ανώτερος στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, επικράτησε της Βιέννης με 92-82 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Basketball Champions League.

Πλέον οι Πατρινοί περιμένουν το νικητή του Κολοσσός Ρόδου - Μανίσα για να μάθουν τον αντίπαλο τους στον επόμενο γύρο των προκριματικών του ΒCL.

Για τους νικητές ο Νιού Ουίλιαμς ήταν ο κορυφαίος με τον Αμερικανό άσο να μετρά 25 πόντους με 10/15 σουτ, με τον Κόλεμαν να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Νίκολας με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, double-double από τον Σανόν Έβανς με 11 πόντους και 12 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Σέρφιλντ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους και 5 ασίστ, με τον Στάζιτς να προσθέτει 15 πόντους και τον Ντζίε να συμπληρώνει 13 πόντους.

Φοβερό δεύτερο δεκάλεπτο από τον Προμηθέα και «Πατρινό» προβάδισμα

Με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε ο Προμηθέας το παιχνίδι με την Βιέννη να παίρνει αέρα 9π. με το καλημέρα (2-11 στο 5’), την ώρα που ο Κόλεμαν έδωσε λύσεις για τους Πατρινούς μέσα στην ρακέτα (11-16 στο 8’). Η Αυστριακή ομάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (14-19) ελέγχοντας τον ρυθμό, με τους Πατρινούς να παρουσιάζονται χωρίς συγκέντρωση.

Κόλεμαν και Δίπλαρος έβαλαν μπροστά την ομάδα του Γιώργου Βόβορα στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (21-19), με το σερί των Πατρινών να ανεβαίνει στο 11-0 για το 25-19 στο 12’. Πλέον ο Προμηθέας είχε φέρει το ματς στα μέτρα του, ο Νιου Ουίλιαμς μπήκε στην εξίσωση του παιχνιδιού (10π.), με τους Πατρινούς να κλείνουν το πρώτο μέρος στο +9 (44-35) παρουσιάζοντας τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με την πρώτη περίοδο.

Έβγαλε σφυγμό ο Προμηθέας και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο BCL

Mε «βροχή» τριπόντων ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Προμηθέα να αποκτά για πρώτη φορά διψήφια διαφορά χάρη στα συνεχόμενα τρίποντα του Κουλμπόκα (+13, 46-33 στο 24’). Οι παίκτες του Βόβορα ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα το προβάδισμα τους σε ασφαλή επίπεδα (+14, 63-49 στο 25’), με την Βιέννη να βγάζει αντίδραση μειώνοντας στο -8 (63-55 στο 27’) με σερί 6-0. Η Αυστριακή ομάδα με καρέ τριπόντων και επιμέρους 2-16 έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (65-65 στο 29’) στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Mε 4-0 σερί μπήκε ο Προμηθέας στο 4ο δεκάλεπτο, με την Βιέννη να μένει χωρίς σκορ για περισσότερο από 2' (72-65 στο 32'). Η Αυστριακή ομάδα έβγαλε αντίδραση με σερί 8-0 πήρε προβάδισμα μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, με τους Πατρινούς απαντούν με δικό τους σερί 5-0 για να ξαναπάρουν κεφάλι στο σκορ (77-73 στο 35'). Ο Σανόν Έβανς με τρίποντο ανέβασε την διαφορά στο +7 (82-75 στο 36'), με τον Αμερικανό άσο να γράφει το 88-80 στο 38'. Ο Προμηθέας «καθάρισε» την υπόθεση νίκη κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο BCL, με τον ελληνικό «εμφύλιο» με τον Κολοσσό να είναι ορατός.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 44-35, 67-65, 92-82.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης