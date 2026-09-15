ΑΕΚ: Βραδιά Champions League με μύθους στο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (vid)

Ενα ιδιαίτερο event έλαβε χώρα στο εστιατόριο του γηπέδου της ΑΕΚ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ πριν τον αγώνα του Champions League με τη ΛΑΣΚ.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά της ΑΕΚ στο UEFA Champions League, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, συνοδεύτηκε από μια σπουδαία εμφάνιση και νίκη επί της αυστριακής LASK με 1-0, αλλά υπήρξε και αφορμή για ένα ιδιαίτερο event πριν τον αγώνα, στο εστιατόριο του γηπέδου ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ.

Οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις με την υπογραφή του κορυφαίου chef Δημήτρη Σκαρμούτσου, αλλά και να συναντήσουν κάποιους από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν στην ΑΕΚ το 1994, όταν έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετείχε στο UEFA Champions League.

Ο Στέλιος Μανωλάς, ο Ηλίας Ατματσίδης, ο Χάρης Κοπιτσής και ο Χρήστος Κωστής ήταν παρόντες, όπως αναμένεται να είναι κι άλλοι πρώην παίκτες της ομάδας σε μελλοντικά event στον ίδιο χώρο πριν από τόσο σημαντικούς αγώνες».