PAOK Academy: Ο Αζούζ αποχαιρέτησε τη Λέουβεν και... έρχεται Θεσσαλονίκη

Ο 19χρονος Γιασίν Αζούζ αποχαιρέτησε τη Λέουβεν και... προβάρει τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, προ των πυλών της Τούμπας βρίσκεται ο Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ, κάτι που αποκάλυψε ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι.

Ο 19χρονος επιτελικός μέσος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram αποχαιρέτησε τη Λέουβεν, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία 4ετία, ενώ στο παρελθόν υπήρξε μέλος των ακαδημιών της Λόκερεν και της Κλαμπ Μπριζ.

Για πρώτη φορά λοιπόν στην καριέρα του, ο Γιασίν Αζούζ θα αγωνιστεί εκτός Βελγίου, καθώς όπως όλα δείχνουν θα ντυθεί στα ασπρόμαυρα, ενισχύοντας την Κ19 του Δικεφάλου.

Είναι μία κίνηση που φέρει την «υπογραφή» του Ομάρ Ελ Καντουρί, ο οποίος γνωρίζει τις ικανότητες του συμπατριώτη του, ο οποίος με την Κ23 της Λέουβεν κατέγραψε 49 συμμετοχές.

Η δεύτερη φετινή «προσθήκη» από το εξωτερικό για τους νταμπλούχους, καθώς προηγήθηκε αυτή του Μάτεβς Σίμνοβετς, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη από τη Μπράβο της Σλοβενίας.