TeamTalk: «Γουέστ Μπρομ, Σαουθάμπτον και Λεβάντε για Καλοσκάμη»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο των Γουέστ Μπρομ, Σαουθάμπτον και Λεβάντε φέρνουν τον Δημήτρη Καλοσκάμη οι Βρετανοί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το TeamTalk, ο 21χρονος διεθνής με την Ελπίδων μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ απασχολεί τόσο τις δύο ομάδες της Championship όσο και την Λεβάντε που αγωνίζεται στη LaLiga.

«Η Γουέστ Μπρόμγουιτς Άλμπιον συγκαταλέγεται στις αγγλικές ομάδες που ενδιαφέρονται για τον πολλά υποσχόμενο άσο της ΑΕΚ, Δημήτρη Καλοσκάμη, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Επίσης ενδιαφέρον υπάρχει και από την Σαουθάμπτον αλλά υπάρχει και ανταγωνισμός από τη LaLiga.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λεβάντε έχει προχωρήσει σε επίσημες συζητήσεις για την απόκτηση του Καλοσκάμη, ενώ η προοπτική μετακίνησης στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας ενδέχεται να δελεάσει τον νεαρό δημιουργικό μέσο», αναφέρουν μεταξύ άλλων στην Αγγλία.

Σύμφωνα με το TeamTalk, το γεγονός ότι ο Καλοσκάμης δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχής με την ΑΕΚ ενδεχομένως να παίξει ρόλο τον Ιανουάριο, ενώ στην Βρετανία σημειώνουν πως ένα ποσό γύρω στα 3 εκατ. ευρώ θα ήταν εκείνο που θα έκανε την Ένωση να ανάψει το πράσινο φως για την παραχώρηση του.