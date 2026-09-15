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Εντυπωσιασμένοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού από τις νέες εμφανίσεις (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο με τις αντιδράσεις των παικτών από τις νέες εμφανίσεις.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» κλήθηκαν να πουν την άποψή τους για τις καινούριες μπλούζες των «πράσινων», με τους παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τις εμφανίσεις.

Εντυπωσιασμένοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού από τις νέες εμφανίσεις (vid)