Εντυπωσιασμένοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού από τις νέες εμφανίσεις (vid)

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» κλήθηκαν να πουν την άποψή τους για τις καινούριες μπλούζες των «πράσινων», με τους παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τις εμφανίσεις.
𝙁𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙡𝙤𝙤𝙠, 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙡𝙤𝙫𝙚 💚🤩— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 15, 2026
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