Ο Κολοσσός λύγισε στο τέλος της αναμέτρησης από τη Μανίσα (91-79), που στην επόμενη φάση των προκριματικών του BCL θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη τα γκρέμισε όλα στην τελευταία περίοδο, αφού ενώ ήταν μπροστά στο 30' με 66-70 δέχθηκε ένα επιμέρους 25-9 στο τέταρτο δεκάλεπτο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια των προκριματικών του Basketball Champions League.

Μεγάλη πληγή για τον Κολοσσό τα τρίποντα της Μανίσα, που είχε 50% από την περιφέρεια με 12/24 σουτ έξω από τα 6,75μ., με μερικά εξ αυτών να πονάνε τους Ροδίτες.

Ελληνοτουρκική «μάχη» έτσι προέκυψε στην επόμενη φάση των προκριματικών του Basketball Champions League, αφού η Μανίσα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Προμηθέα, που επικράτησε της Βίεννης.

Πρώτοι σκόρερ για τον Κολοσσό ήταν οι Γιώργος Καμπερίδης και Έζρα Μανζόν, που είχαν από 15 πόντους ο καθένας, με τον Τζάκσον Κρούσερ να προσθέτει άλλους 13 και τον Πέιτον Ουίλις να έχει 10.

Από την πλευρά της Μανίσα, πρωταγωνιστής ήταν ο Άλεξ Ρις με 18 πόντους, με τον Φίλιπ Μπάρνα να προσθέτει άλλους 16. Στους 15 οι Όσκαρ Κλουφ και Τζόναθαν Ντέιβις. Στους 11 ο Μπου Μπούι.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 43-41, 66-70, 91-79

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