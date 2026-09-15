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Προσπαθεί την απόκτηση του Ερτέλ η ΑΕΚ!

Μπάσκετ
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Η ΑΕΚ θέλει να αναβαθμίσει την περιφέρειά της και προσπαθεί να προχωρήσει στην απόκτηση του Τόμας Ερτέλ.

Ο δύο πλευρές είναι ήδη σε συζητήσεις, χωρίς να υπάρχει ακόμα συμφωνία, αφού ΑΕΚ και Ερτέλ δεν θα έχουν βρει στο οικονομικό, αλλά ο Γάλλος άσος εμφανίζεται θετικός στη μετακίνηση στην Ένωση.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα παλεύει να πείσει τον 37χρονο γκαρντ, που με την εμπειρία του μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην ΑΕΚ.

Ο Ερτέλ έχει παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο και ακόμα και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Βιλερμπάν στην Euroleague, μετρώντας 9,2 πόντους και 5,4 ασίστ μέσο όρο.

Προσπαθεί την απόκτηση του Ερτέλ η ΑΕΚ!