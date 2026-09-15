Προσπαθεί την απόκτηση του Ερτέλ η ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ θέλει να αναβαθμίσει την περιφέρειά της και προσπαθεί να προχωρήσει στην απόκτηση του Τόμας Ερτέλ.

Ο δύο πλευρές είναι ήδη σε συζητήσεις, χωρίς να υπάρχει ακόμα συμφωνία, αφού ΑΕΚ και Ερτέλ δεν θα έχουν βρει στο οικονομικό, αλλά ο Γάλλος άσος εμφανίζεται θετικός στη μετακίνηση στην Ένωση.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα παλεύει να πείσει τον 37χρονο γκαρντ, που με την εμπειρία του μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην ΑΕΚ.

Ο Ερτέλ έχει παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο και ακόμα και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Βιλερμπάν στην Euroleague, μετρώντας 9,2 πόντους και 5,4 ασίστ μέσο όρο.