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Η άλλη πλευρά της media day του Παναθηναϊκού (vid)

Μπάσκετ
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Η καθιερωμένη media day της Euroleague πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό, που δημοσίευσε βίντεο από τα παρασκήνια.

Το «τριφύλλι» στην συνηθισμένη, πλέον, διαδικασία της διοργάνωσης, έκανε τη media day πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. 

Με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δημοσιεύει βίντεο με τα παρασκήνια των όσων συνέβησαν στο «T-Center».

Η άλλη πλευρά της media day του Παναθηναϊκού (vid)