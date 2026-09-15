Η άλλη πλευρά της media day του Παναθηναϊκού (vid)

Το «τριφύλλι» στην συνηθισμένη, πλέον, διαδικασία της διοργάνωσης, έκανε τη media day πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δημοσιεύει βίντεο με τα παρασκήνια των όσων συνέβησαν στο «T-Center».
𝙀𝙪𝙧𝙤𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙖 𝘿𝙖𝙮 - 𝘽𝙚𝙝𝙞𝙣𝙙 𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙘𝙚𝙣𝙚𝙨 🎬— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 15, 2026
Lights, camera, squad LOCKED IN ☘️
Step inside our 2026/27 @EuroLeague Media Day and relive the family vibes this TEAM delivers every single time 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/lhDTbnPYgo