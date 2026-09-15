Γκαγκάτσης: «Η ΕΠΟ πήρε ξεκάθαρη θέση κατά της υποψηφιότητας Ινφαντίνο»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε για την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο ως προέδρου της FIFA, στο πλαίσιο του προγράμματος «UEFA Football in Schools».

Γέμισε κόσμο το μεσημέρι της Τρίτης (15/9) η πλατεία Αριστοτέλους. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μικροί και μεγάλοι έσπευσαν για να δουν και να φωτογραφηθούν με ινδάλματα του πρόσφατου παρελθόντος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος "UEFA Football in Schools", το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, αρκετοί από τους "Legends 2004" (Θόδωρος Ζαγοράκης, Γιώργος Καραγκούνης, Βασίλης Τσιάρτας, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος), θρύλοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως οι Όλιβερ Μπίρχοφ και Αλιόσα Ασάνοβιτς, αλλά και σπουδαίες μορφές του γυναικείου ποδοσφαίρου όπως η Ναντίν Κέσλερ και η Δήμητρα Παντελιάδου.

Μετά το τέλος του αγώνα επίδειξης, στον οποίο συμμετείχαν συνολικά 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης και τον οποίο διαιτήτευσε ο Φώτης Πολυχρόνης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του γεγονότος, αλλά, μεταξύ άλλων, και στην πρόσφατη διαμάχη ανάμεσα σε UEFA και FIFA με αφορμή τις καταγγελίες κατά του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Η θέση της ΕΠΟ είναι ξεκάθαρη, έχουμε ταχθεί κατά της υποψηφιότητας Ινφαντίνο» τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας για να συμπληρώσει πως «το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα θα συζητηθεί μεταξύ των προέδρων και των γραμματέων των Ομοσπονδιών».