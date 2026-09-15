«Λύγισε» την Σουηδία η ασταμάτητη Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας νίκησε με 3-1 σετ την Σουηδία και... βλέπει πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurovolley.

Νέα παράσταση για την φοβερή Εθνική Ελλάδας η οποία επικράτησε 3-1 της Σουηδίας και έκανε άλλο ένα μεγάλο βήμα για τους «16» του Eurovolley.

Μπορεί πριν λίγες ώρες να νίκησε την πανίσχυρη Σλοβενία, αυτό όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στην «επίσημη αγαπημένη», να πραγματοποιήσει άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση, επικρατώντας με 3-1 σετ (25-23, 25-21, 17-35, 25-20) τη Σουηδία για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων στη Μοντένα της Ιταλίας. Για να προκριθεί στην επόμενη φάση η Εθνική θέλει όχι τη νίκη επί της Σλοβακίας την τελευταία αγωνιστική, αλλά να πάρει έστω δύο σετ, αν και μπορεί να μην χρειαστεί καν. Αν η Σουηδία νικήσει την Σλοβακία την Τετάρτη (16/9) ό,τι και να γίνει στο τελευταίο ματς η Εθνική θα έχει προκριθεί.

Άμεσο προβάδισμα με τέσσερις πόντους στο πρώτο σετ η Ελλάδα (7-3). Η Σουηδία μείωσε στον ένα (11-10) με μπλοκ του Έκστραντ. Η απάντηση της «Γαλανόλευκης» ήταν γρήγορη, αφού μετά από μπλοκ του Πρωτοψάλτη ανέβηκε ξανά στο +4 (16-12). Η Εθνική μας ομάδα διατήρησε το υπέρ της σκορ και πήρε το πρώτο σετ με 25-23.

Πόντο πόντο πήγαιναν οι 2 αντίπαλοι στην αρχή του δεύτερου σετ, ώσπου η Ελλάδα να παίρνει μικρό προβάδισμα με 2 (13-13), αλλά η Σουηδία ισοφάρισε σε 13-13. Ωστόσο η Εθνική με πρωταγωνιστή τον Βουλκίδη.. ξέφυγε με τέσσερις (17-13). Οι Σουηδοί έκαναν το 20-19, όμως η Ελλάδα είχε νέα απάντηση στο 23-20 και κατέκτησε το σετ (25-21).

Στο τρίτο σετ εμφανώς επηρεασμένη από την κούραση η Ελλάδα υπέπεσε σε αρκετά λάθη, αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Σουηδία να έχει από νωρίς τον έλεγχο του σκορ και εν τέλει να πάρει το σετ με 17-25.

Στο τέταρτο σετ η Ελλάδα αν και βρέθηκε πίσω με 14-16 κατάφερε με σέρβερ τον Μάρκου να τρέξει σερί 5-0 και να ξεφύγει με 19-16 και να βάλει τις βάσεις για τη νίκη. Ο Πρωτοψάλτης έκανε το 22-18 και ο Ράπτης έδωσε τη χαριστική βολή για το 25-20.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-23

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-19, 25-21

3ο σετ: 5-8, 12-16, 15-21, 17-25

4ο σετ: 7-8, 14-16, 21-18, 25-20

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσους, 60 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ της Σουηδίας από 2 άσους, 51 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20) σε 121’

Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 12 (9/15 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 4 (2/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ.-48% άριστες), Μούχλιας Δ. 20 (18/34 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Ράπτης 15 (14/31 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.-41% άριστες) / Χανδρινός Αρ., (λ, 68% υπ.-45% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμαπαλής, Χανδρινός Σπ. 1 ((0/1 επ., 1 μπλοκ),Θεοδόσης 1 (1/1 επ.), Μάρκου 8 (5/12 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ).

Σουηδία (Γκίντο Βερμιούλεν): Έκμαν 10 (7/8 επ., 3 μπλοκ), Μπρινκ, Έκστραντ 9 (7/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 38% υπ.-25% άριστες), Γιόχανσον 11 (7/16 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ένλουντ 24 (20/45 επ., 4 μπλοκ), Λινκ 12 (10/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Άντερσον (λ, 63% υπ.-47% άριστες), Αλγκουλίν, Γκρούβεους 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Βον Σίντοφ.