Ηρακλής: Ανακοίνωσε Σαντέ Σίλβα λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών

Οι κυανόλευκοι ενισχύονται μεσοεπιθετικά στο "90'" της μεταγραφικής περιόδου

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

"Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Xande Silva.

Ο Alexandre Nascimento da Costa Silva, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1997 στο Πόρτο, έχει ύψος 1,77 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, ενώ μπορεί να καλύψει και τη δεξιά πλευρά της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες των Alverca, Belenenses και Sporting CP, πριν συνεχίσει στη Vitória Guimarães, με την οποία έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε West Ham United, Άρη, Nottingham Forest και Dijon, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στο MLS με Atlanta United και St. Louis City. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Hapoel Tel Aviv.

Ο Xande Silva διαθέτει επίσης σημαντική παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, έχοντας περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια.

Xande, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!"