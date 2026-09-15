Χατζηδιάκος: «Θα είμαι έτοιμος μετά τη διακοπή - Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Ελλάδα» (vid)

Ο Παντελής Χατζηδιάκος παρευρέθηκε στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, σχολιάζοντας την επιστροφή του στην Ελλάδα, τον πρόσφατο τραυματισμό του, αλλά και το μέλλον της Εθνικής ομάδας.

Όπως και ο Δημήτρης Γιαννούλης, έτσι και ο Παντελής Χατζηδιάκος, έδωσε το παρών στην εκδήλωση της ΕΠΟ, μιλώντας για την επιστροφή του μετά από χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, αλλά και τον πρόσφατο τραυματισμό του.

«Είναι το παν να βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Έλληνα στόπερ, ο οποίος σχολίασε και το πως έζησε το EURO του 2004.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου:

Για τις τωρινές απαιτήσεις της Εθνικής: «Σίγουρα από την πρώτη μέρα που ήμουν στην Εθνική ένιωθα ότι υπάρχει τεράστια πίεση, σίγουρα όταν μπήκα εγώ μπήκα στα βαθιά. Υπήρχαν τεράστιες απαιτήσεις και ήταν δύσκολη περίοδος. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει βελτίωση στην εμφάνιση, στις κλήσεις και πως ο κόσμος βλέπει την Εθνική. Αυτό είναι σημαντικό, έχουμε γεμίσει κάποιες φορές τα γήπεδα, έχουμε κάνει καλές νίκες, αλλά το πιο σημαντικό είναι να πάμε σε μία μεγάλη διοργάνωση. Για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό, το παν, αλλά και για τον κόσμο, που μένει στο εξωτερικό, να δει την Ελλάδα σε μία μεγάλη διοργάνωση».

Για το πιο δύσκολο είναι το να πάει η Εθνική και όχι να πρωταγωνιστήσει: «Σίγουρα. Είμαι σίγουρος για αυτό. Υπάρχει τεράστια πίεση να πάμε. Αν πάμε μετά θα υπάρξει μία ενέργεια, ένα διαφορετικό συναίσθημα, που θα πάει αρκετά καλά η ομάδα. Είναι να φτάσουμε εκεί βήμα βήμα. Τώρα έχουμε το nations league, θα παίξουμε με δυνατές ομάδες να πάρουμε εμπειρίες και ύστερα παίρνουν σειρά τα προκριματικά».

Για την επιστροφή από το εξωτερικό: «Έχω παίξει λίγα παιχνίδια είμαι λίγο καιρό εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος μέχρι στιγμής, είναι όλα οργανωμένα. Είδα το ντέρμπι έξω από το γήπεδο, αλλά πήγε καλά. Εύχομαι στο μέλλον να υπάρξουν φίλοι και των δύο ομάδων, κάτι που θα ανεβάσει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Για την επιστροφή της Ελλάδας στην Τούμπα: «Δεν νομίζω ότι θα δείτε εμένα, καθώς είμαι τραυματίας. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα ότι επιστρέφει η Εθνική στη Θεσσαλονίκη. Να γυρνάει τα γήπεδα η Εθνική πιο συχνά, για να βλέπουν τα νέα παιδιά από κοντά την Εθνική και να κάνουν όνειρα όπως κάναμε και εμείς».

Για το αν τον έλεγαν οι συμπαίκτες του να επιστρέψει στην Ελλάδα: «Υπήρχαν σκέψεις και ομιλίες. Όταν μίλησα με παιδιά, μου είπαν να ξανακάνουμε το παρεάκι και να επιστρέψω πίσω. Τώρα είμαι χαρούμενος».

Για το πότε θα είναι έτοιμος: «Μετά τη διακοπή θα είμαι έτοιμος».

Για το που έζησε το 2004 την κατάκτηση του EURO: «Ήμουν σε ένα γάμο. Έγινε κανονικά ο γάμος. Ήμουν 7 χρονών και ήξερα ότι παίζουμε. 7 χρονών κλωτσούσα τη μπάλα σε ένα γάμο και ακούω το γκολ και έγινε... πανικός. Μετά όλοι στην τηλεόραση κανείς στον γάμο. Έπειτα πανηγυρίσαμε όλοι μαζί».