Προγνωστικά Λίβερπουλ – Τότεναμ: Με σοβαρότητα για το 2.03

Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Τότεναμ στο «Anfield», στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του EFL Cup.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά στοιχήματος για την αναμέτρηση.

Το παιχνίδι είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει ένα εισιτήριο για τα play off του Conference League της επόμενης σεζόν.

Ανάλυση Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εντός έδρας εμπόδιο της Φούλαμ, μένοντας στο 0-0. Η ομάδα του Άντονι Ιραόλα ήταν ανώτερη και περισσότερο απειλητική στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, αλλά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Ανάλυση Τότεναμ

Η Τότεναμ έμεινε ξανά στο «μηδέν», αυτή τη φορά στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Έβερτον. Οι «σπερς» κινήθηκαν στη μετριότητα, δημιούργησαν ελάχιστες αξιόλογες ευκαιρίες και βάσει της συνολικής εικόνας τους δεν δικαιούνταν κάτι περισσότερο από το 0-0.

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