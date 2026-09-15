Αστέρας Aktor: Η αποστολή ενόψει Νίκης Βόλου - Χωρίς Κουρμπέλη οι Αρκάδες

Οι Αρκάδες μετά την ισοπαλία με τον Άρη τη 2η αγωνιστική, ψάχνουν την πρώτη τους νίκη.

Λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ και τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα, ο Αστέρας Aktor αντιμετωπίζει την Τετάρτη (16/9, 15.00) στο «Παντελής Μαγουλάς» τη Νίκη Βόλου και θα αναζητήσει την πρώτη νίκη της σεζόν, 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Αρκάδες τη δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του θεσμού, είχαν φέρει ισοπαλία με τον Άρη.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Κουρμπέλης για αποφόρτιση, ο Λάσκαρης που ταλαιπωρείται από ελαφρύ διάστρεμμα, ο Παπαδόπουλο που μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, και ο έτερος τερματοφύλακας των Αρκάδων, Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Κάτω από τα δοκάρια, θα αγωνιστεί ένας από τους νεαρούς κίπερ που «δουλεύουν» με την πρώτη ομάδα.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR: Κριαράς, Αρχοντακάκης, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Ζόγκου, Κιμπιόκα, Πέρες.