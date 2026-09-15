«Η Βαλένθια βάζει ρήτρες 6 εκατ. ευρώ λόγω... Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού»!

Η Βαλένθια ανεβάζει τα buy-outs στον... Θεό υπό τον «φόβο» ομάδων όπως οι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, αλλά και Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ισπανική ομάδα μετά την τρομερή σεζόν πέρυσι είδε το μισό ρόστερ και τον head coach της να αποχωρούν, καθώς η elite της ευρωπαϊκής αγοράς «ψώνισε» από τη "Roig Arena".

Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε 3 εκατ. ευρώ για τα outs των Πέδρο Μαρτίνεθ και Χάιμε Πραντίγια, ο Παναθηναϊκός Aktor πλήρωσε 1,5 εκατ. ευρώ για τον Μπράνκου Μπάντιο, ενώ ο Ολυμπιακός ξόδεψε 500.000 ευρώ για τον Γιαν Μοντέρο.

Σύμφωνα με τη "Marca", λοιπόν, η Βαλένθια θέλει να αποτρέψει αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον. Έτσι, στην προσπάθειά της να «προστατευτεί», έχει βάλει ρήτρες που φτάνουν μέχρι και τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Το δημοσίευμα σημειώνει δε πως: «Το κατά πόσο, βέβαια, αυτό μπορεί να φοβίσει τις ομάδες με τα μεγάλα μπάτζετ της EuroLeague είναι άλλο θέμα. Η είσοδος της Dubai Basketball και της Χάποελ Τελ Αβίβ, σε συνδυασμό με τη φιλοδοξία ιδιοκτητών με βαθιές τσέπες, όπως εκείνοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, έχει προκαλέσει τεράστια εκτόξευση των τιμών. Υπάρχουν σύλλογοι για τους οποίους καμία ρήτρα δεν αποτελεί εμπόδιο, κάτι που στη Βαλένθια το γνωρίζουν και το αποδέχονται».