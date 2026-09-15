Υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές ο Μποντιρόγκα - Ποιο το μέλλον του στην Euroleague!

O Nτέγιαν Μποντιρόγκα θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με κόμμα φοιτητών στη Σερβία!

Και ξαφνικά «βόμβα» στην Euroleague, αφού το σερβικό BBC αναφέρει πως ο πρόεδρος της διοργάνωσης θα κατέβει υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με κόμμα φοιτητών στη χώρα.

Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη για τις 25 Οκτωβρίου, με το φοιτητικό κίνημα να έχει στις τάξεις του ονόματα όπως ο γιατρός Ίλια Σρντάνοβιτς, ο Ντέγιαν Σόσκιτς πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, ο μουσικός Φέντα Ντίμοβιτς, ο αθλητής Μίχαλ Ντουντάς και ο Αλεξάνταρ Μποκάλ, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Βελιγραδίου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το φοιτητικό κίνημα εμφανίζεται να είναι ο μεγάλος αντίπαλος της τωρινής κυβέρνησης στην κούρσα για τη νίκη στις εκλογές.

Όπως είναι φυσικό μία πιθανή επικράτηση του κόμματος που είναι υποψήφιος ο Μποντιρόγκα μπορεί να επηρεάσει τη θέση του στην Euroleague, αφού η κοινή παρουσία του και στους δύο ρόλους θα είναι δύσκολη.