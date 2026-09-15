Μουαντιλμαντζί: Το success story στην Τουρκία, οι μνηστήρες και η σύγκριση με τον Ελ Κααμπί

Το SDNA σκιαγραφεί το προφίλ του Μαριούς Μουαντιλμαντζί, του 28χρονου φορ που βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό: η εκτόξευσή του στη Σαμσουνσπόρ, όσα γράφουν στην Τουρκία για την περίπτωσή του και τα αγωνιστικά στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί υποχρέωσε τον Ολυμπιακό να κοιτάξει στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού και στην Τουρκία βάζουν πλέον σε πρώτο πλάνο την περίπτωση του Μαριούς Μουαντιλμαντζί.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για τον 28χρονο φορ, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 9 εκατ. ευρώ.

Ποιος είναι όμως ο παίκτης που ετοιμάζεται να στρίψει το τιμόνι προς Πειραιά μεριά και πόσο το προφίλ του θυμίζει Ελ Κααμπί;

Από την Πόρτο

στην εκτόξευση της Τουρκίας

Ο ύψους 1,90 μ. διεθνής με το Τσαντ έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας του στην πατρίδα του και στο Καμερούν, προτού βρεθεί στην Ευρώπη και στην Πόρτο.

Μάλιστα, το 2018 συνόδευσε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των «Δράκων» με γκολ.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή του δεν υπήρξε ευθύγραμμη. Πέρασε από την Πορτογαλία και το Βέλγιο, χωρίς να καταφέρει να εδραιωθεί στο επίπεδο που αρχικά προσδοκούσε, μέχρι που το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στη Σαμσουνσπόρ.

Στην Τουρκία βρήκε τελικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο κατάφερε να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του.

Ένας ψηλός, πολύ δυνατός επιθετικός, με σημαντική παρουσία μέσα στην περιοχή, ικανότητα στο παιχνίδι με πλάτη και αποτελεσματικότητα στον αέρα, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στον ρόλο του κλασικού επιθετικού κορυφής.

Από πρώτος σκόρερ, σε ευρωπαϊκό «κανόνι»

Τα τουρκικά media άρχισαν σταδιακά να αντιμετωπίζουν τον Μουαντιλμαντζί ως έναν από τους παίκτες - κλειδιά της Σαμσουνσπόρ. Τη σεζόν 2024-25 ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στο πρωτάθλημα με δέκα γκολ, προσθέτοντας και τέσσερις ασίστ.

Η πραγματική εκτόξευση, ωστόσο, ήρθε στα ευρωπαϊκά ματς.

Ο διεθνής φορ εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγάλα επιθετικά όπλα της Σαμσουνσπόρ και έφτασε τα οκτώ γκολ στην πορεία της στο Conference League της σεζόν 2025-26, επίδοση που τον έφερε στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης.

Oι αριθμοί του με τη Σαμσουνσπόρ αποτυπώνουν την εξέλιξή του. Καταγράφοντας 119 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα έφτασε τα 44 γκολ και έγινε ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Οι προτάσεις από τρεις χώρες και η Ρεάλ Σοσιεδάδ

Η αγωνιστική άνοδος του Μουαντιλμαντζί, ήταν φυσικό να δημιουργήσει μεταγραφική κινητικότητα γύρω από το όνομά του.

Το περασμένο καλοκαίρι ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αποκάλυψε ότι στα γραφεία της ομάδας είχαν φτάσει επίσημες προτάσεις από συλλόγους τριών διαφορετικών χωρών: Ρωσία, Σαουδική Αραβία και Γαλλία.

Η μεγαλύτερη εξ αυτών έφτανε - σύμφωνα με τον ίδιο - στα 7 εκατ. ευρώ. Η Σαμσουνσπόρ, όμως, είχε τοποθετήσει τον πήχη στα 10 εκατ. και δεν έδειχνε διάθεση να υποχωρήσει.

Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε και το όνομα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τουρκικά δημοσιεύματα εμφάνισαν τον ισπανικό σύλλογο να ενδιαφέρεται για τον Μουαντιλμαντζί, ωστόσο ο ίδιος ο Γιλντιρίμ έσπευσε να διαψεύσει το συγκεκριμένο σενάριο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε υπάρξει πρόταση από τους Βάσκους.

Στο μεταγραφικό κάδρο είχε μπει και η Τραμπζονσπόρ, με δημοσιεύματα στην Τουρκία να τη συνδέουν με τον 28χρονο επιθετικό. Όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία η…μετοχή του είχε ήδη ανέβει σημαντικά και η Σαμσουνσπόρ είχε καταστήσει σαφές ότι δεν επρόκειτο να τον παραχωρήσει εύκολα.

Σημείο αναφοράς

Ο Μουαντιλμαντζί έχει καταφέρει μέσα από την παρουσία του στη Σαμσουνσπόρ να αλλάξει σημαντικά το status του στην Τουρκία.

Από ένας επιθετικός με ενδιαφέρον βιογραφικό αλλά χωρίς μεγάλη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή καριέρα του, εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της ομάδας.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι πως στη Σαμσουνσπόρ κατάφερε να συνδυάσει αυτά τα σωματικά προσόντα με ουσία.

Τα γκολ του και η ευρωπαϊκή παρουσία του ανέβασαν κατακόρυφα τις μετοχές του, μετατρέποντάς τον σε έναν από τους πλέον πολύτιμους ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας.

Η σύγκριση με τον Ελ Κααμπί

Αγωνιστικά φαίνεται πως πρόκειται για τύπο επιθετικού που δεν έχει ιδιαίτερα πολλά κοινά στοιχεία με τον Ελ Κααμπί.

Ο Μουαντιλμαντζί προσφέρει πολύ έντονη φυσική παρουσία στην κορυφή, μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να παίξει με πλάτη και να απασχολήσει τους κεντρικούς αμυντικούς με τη δύναμη και το ύψος του.

Δεν είναι μόνο ένας φορ που περιμένει τη σέντρα.

Στη Σαμσουνσπόρ βελτίωσε αισθητά την αποτελεσματικότητά του και απέκτησε μεγαλύτερη συνέπεια στο σκοράρισμα.

Στα 28 του χρόνια βρίσκεται πλέον σε μια ώριμη φάση της καριέρας του και οι τελευταίες σεζόν είναι εκείνες που εκτόξευσαν την αξία του.