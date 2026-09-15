Λίβερπουλ – Τότεναμ: Με Super Ενισχυμένες Αποδόσεις* έως 3.20 στη Superbet!

Με Super Ενισχυμένες Αποδόσεις* έως 3.20 στη Superbet το ματς της Λίβερπουλ με την Τότεναμ.

Στις 22:00, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Τότεναμ για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι χωρίς περιθώρια για δεύτερες ευκαιρίες: ο νικητής συνεχίζει στη μάχη για το τρόπαιο. Και στη Superbet, το μεγάλο αγγλικό ραντεβού συνοδεύεται από δύο Ενισχυμένες Αποδόσεις* που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον.

Λίβερπουλ και Over 2.5 στο 2.82*

Η πρώτη Super Ενισχυμένη Απόδοση* δίνει τον πρώτο λόγο στους Reds και περιμένει παράλληλα ένα παιχνίδι με τουλάχιστον τρία γκολ:

🔴 Νίκη Λίβερπουλ

⚽ Over 2.5 συνολικά γκολ

2.27 ➡️ 2.82*

Η Λίβερπουλ να πάρει τη νίκη μέσα στο 90λεπτο και το παιχνίδι να ολοκληρωθεί με τουλάχιστον τρία γκολ, με την απόδοση να ανεβαίνει στο 2.82*.

Γκολ και μάχη για τα κόρνερ στο 3.20*

Η δεύτερη Ενισχυμένη Απόδοση* περιμένει συμμετοχή και των δύο ομάδων στο επιθετικό κομμάτι:

⚽ Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

🚩 Κάθε ομάδα Over 3.5 κόρνερ

Λίβερπουλ και Τότεναμ να βρουν δίχτυα και παράλληλα κάθε ομάδα να κερδίσει τουλάχιστον τέσσερα κόρνερ, με την απόδοση στη Superbet να φτάνει στο 3.20*.

Νοκ άουτ βραδιά στο Άνφιλντ

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Μάρτιο στο ίδιο γήπεδο για την Premier League, μένοντας στο 1-1, ενώ η Λίβερπουλ έχει το πάνω χέρι στα πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Απόψε, όμως, το σκηνικό είναι διαφορετικό.

Κύπελλο. Νοκ άουτ αναμέτρηση. Άνφιλντ.

Η Λίβερπουλ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να συνεχίσει στη διοργάνωση. Η Τότεναμ έχει μπροστά της την ευκαιρία για ένα μεγάλο αποτέλεσμα που μπορεί να αλλάξει το momentum της σεζόν.

Στη Superbet, το Λίβερπουλ – Τότεναμ συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα, Bet Builder και ειδικές αγορές* πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λίβερπουλ – Τότεναμ. Απόψε στις 22:00.

Μία βραδιά. Ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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