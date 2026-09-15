Άρης: Προπονήθηκε ο Μοκόκα, εκτός παραμένουν τρεις παίκτες

Ο Άρης συνεχίζει τις προπονήσεις του και στρέφεται στο επόμενο φιλικό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή στο Βελιγράδι, ξανά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (18/9, 20:00).

Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τον Άνταμ Μοκόκα να συμμετέχει σε ένα μικρό μέρος της σημερινής προπόνησης, δείχνοντας πως επανέρχεται σταδιακά και πως ξεπερνάει τον τραυματισμό στο αριστερό του πόδι.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος επίσης είναι σε διαδικασία επιστροφής στις προπονήσεις, ενώ ο Στέλιος Πουλιανίτης (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο) συνέχισε τη θεραπεία του.

Την αποθεραπεία του συνεχίζει ο Γιώργος Τανούλης (ρήξη μηνίσκου), ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήρε ολιγοήμερη άδεια για προσωπικούς λόγους.