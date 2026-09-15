«Ετοιμάζει πρόταση 10 εκατομμύρια για τον Μάριους της Σαμσουνσπόρ ο Ολυμπιακός»

Σε αναζήτηση φορ φέρεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί και σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία οι Πειραιώτες ετοιμάζονται να κάνουν μεγάλη πρόταση στην Σαμσουνσπόρ για τον Μάριους.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για να βρει επιθετικό που θα καλύψει το κενό του Μαροκινού φορ.

Έτσι, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία, οι Πειραιώτες ετοιμάζονται να κάνουν μία μεγάλη πρόταση στην Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του Μαριούς Μουαντιλμαντζί.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο «samsungazetesi», οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμη να καταθέσουν επίσημη πρόταση στη στην ομάδα της Τουρκίας για την απόκτηση του 28χρονου φορ που αγγίζει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, οι Τούρκοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να πουλήσουν τον πρώτο τους σκόρερ την περσινή σεζόν, καθώς η μεταγραφική περίοδο στην Τουρκία έχει κλείσει και δεν θα μπορέσουν να τον αντικαταστήσουν.