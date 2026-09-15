DS: Δύο ιστορικά αυτοκίνητα στην αυλή των τιμών του Μεγάρου των Ηλυσίων (pics)

Στο πλαίσιο των 43ων Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, δύο εμβληματικά μοντέλα DS θα εκτεθούν στην Αυλή των Τιμών (Cour d'Honneur) του Μεγάρου των Ηλυσίων, αναδεικνύοντας τη μακρόχρονη σχέση της DS με την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, το Μέγαρο των Ηλυσίων θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό στο πλαίσιο των 43ων Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν, μεταξύ άλλων, στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην αίθουσα δεξιώσεων, στην Αυλή των Τιμών και στο πάρκο του Μεγάρου. Στην Αυλή των Τιμών θα εκτίθενται επίσης αρκετά οχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί από Προέδρους της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό, δίπλα σε μια DS 21 PALLAS που χρησιμοποιούσε ο Στρατηγός de Gaulle, η DS Automobiles θα παρουσιάσει την DS N°7 ÉLYSÉE. Η συνύπαρξη των δύο αυτοκινήτων στην καρδιά του Μεγάρου αποτυπώνει περισσότερα από εξήντα χρόνια μιας ξεχωριστής σχέσης ανάμεσα στην DS, και μετέπειτα την DS Automobiles, και την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, αποτελεί απόδειξη της συνέχειας μιας μοναδικής γαλλικής τεχνογνωσίας στον χώρο του αυτοκινήτου, η οποία συνδυάζει την καινοτομία, την άνεση και την κορυφαία ποιότητα.

«Η συνύπαρξη της DS N°7 ÉLYSÉE και της DS 21 PALLAS του Στρατηγού de Gaulle στην Αυλή των Τιμών του Μεγάρου των Ηλυσίων έχει ιδιαίτερα ισχυρό συμβολισμό. Τα δύο αυτά μοντέλα, τα οποία χωρίζουν περισσότερα από εξήντα χρόνια ιστορίας, ενσαρκώνουν το ίδιο όραμα γαλλικής αριστείας και τεχνογνωσίας. Ένα όραμα που εμείς στην DS Automobiles έχουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε, και η DS N°7, η πιο πρόσφατη δημιουργία μας, αποτελεί σήμερα την έκφρασή του».

Xavier Chardon, Διευθύνων Σύμβουλος της DS Automobiles

DS N°7 ÉLYSÉE: ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η DS N°7 ÉLYSÉE εντάχθηκε στον στόλο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας για την παρέλαση της 14ης Ιουλίου 2026 και αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επίσημο αυτοκίνητο της γαλλικής Προεδρίας.

Σχεδιασμένη ως ένα απόλυτα ασφαλές κινητό γραφείο, αυτή η αποκλειστική έκδοση ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του προεδρικού αξιώματος. Βασίζεται στην DS N°7 AWD Long Range, διαθέτει πλήρη θωράκιση, μεταξόνιο αυξημένο κατά 25 εκατοστά σε σχέση με το μοντέλο παραγωγής και ειδικά εξελιγμένη υδροπνευματική ανάρτηση, με στόχο ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο άνεσης και οδικής συμπεριφοράς.

Η πλήρως ανασχεδιασμένη διαμόρφωση του πίσω μέρους της καμπίνας, ο εξοπλισμός ασφαλείας και τα πλευρικά παράθυρα μεταβλητής σκίασης επιτρέπουν στον αρχηγό του κράτους να εργάζεται και να μετακινείται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Η DS N°7 ÉLYSÉE διαθέτει την αποκλειστική απόχρωση Liberty Blue. Η φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN «ζωντανεύει» στα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας, τα οποία συναντώνται επίσης στο έμβλημα του καπό, στη διακοσμητική επένδυση της πόρτας του χώρου αποσκευών και στα κεντρικά καπάκια των τροχών.

Στο εσωτερικό, οι δερμάτινες επενδύσεις Eternal Blue Nappa και Alcantara®, το φινίρισμα σε μπρασελέ ρολογιού των καθισμάτων, οι μαργαριταρένιες ραφές σε ανοιχτό χρυσό και η ανάγλυφη επένδυση αναδεικνύουν την τεχνογνωσία των τεχνιτών της DS Automobiles. Το ταμπλό έχει επένδυση από ξύλο φλαμουριάς χαραγμένη με λέιζερ σε μοτίβο που αντιπροσωπεύει τη Marianne.

Η DS N°7 ÉLYSÉE εξοπλίζεται με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης E-TENSE ισχύος 350 ίππων (375 με power boost), μπαταρία χωρητικότητας 97,2 kWh και τετρακίνηση, αποτελώντας παράλληλα μια βιτρίνα της γαλλικής βιομηχανικής τεχνογνωσίας. Για την εξέλιξή της αξιοποιήθηκαν εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνογνωσία από τις περιοχές της Βρετάνης, Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie και Auvergne-Rhône-Alpes.

Η DS 21 PALLAS ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ DE GAULLE: ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η DS 21 PALLAS που χρησιμοποιούσε ο Στρατηγός de Gaulle και η οποία παρουσιάζεται δίπλα στην DS N°7 ÉLYSÉE, μας μεταφέρει στις απαρχές της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ αυτού του εμβληματικού μοντέλου και της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βγήκε από το εργοστάσιο του Javel στις 29 Σεπτεμβρίου 1965 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 2 Οκτωβρίου 1965, με αριθμό κυκλοφορίας 1737 RX 75. Διέθετε ειδικό εξοπλισμό προσαρμοσμένο στις επίσημες χρήσεις του, όπως πλευρικά σκιάδια για τους πίσω επιβάτες, βάσεις σημαιών ενσωματωμένες στον εμπρός προφυλακτήρα, καθώς και ειδικές θήκες στο ταμπλό για ροζέτα και έγγραφα.

Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τις μετακινήσεις του Στρατηγού de Gaulle μεταξύ του Μεγάρου των Ηλυσίων και της κατοικίας του στο Colombey-les-Deux-Églises. Τον Νοέμβριο του 1967 πουλήθηκε στον διευθυντή του γαλακτοκομικού συνεταιρισμού του Colombey-les-Deux-Églises και παρέμεινε στην οικογένειά του έως το 2021.

Έπειτα από αλλαγή ιδιοκτησίας και την πώλησή της σε δημοπρασία τον Οκτώβριο του 2023, η συγκεκριμένη DS 21 PALLAS υποβλήθηκε σε πλήρη αποκατάσταση, με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντικότητά της. Η παρουσία της στην Αυλή των Τιμών του Μεγάρου των Ηλυσίων δημιουργεί έτσι έναν άμεσο δεσμό ανάμεσα στη γαλλική αυτοκινητική κληρονομιά και την άσκηση του προεδρικού αξιώματος κατά την περίοδο της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας.

ΜΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Από τις απαρχές της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, οι DS και SM έχουν δώσει το «παρών» σε καθοριστικές στιγμές της γαλλικής ιστορίας. Από την DS 19 του Στρατηγού de Gaulle έως τις μεγάλες τελετουργικές λιμουζίνες του αμαξοποιού Henri Chapron, αυτή η ιδιαίτερη σχέση συνεχίστηκε μέσα στις δεκαετίες.

Πιο πρόσφατα, ο Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ επέλεξε μια ανοιχτή DS 5 για την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του τον Μάιο του 2012. Το 2017, η DS 7 CROSSBACK PRESIDENTIAL παρουσιάστηκε για την ορκωμοσία του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Στη συνέχεια, η DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE και αργότερα η DS 7 ÉLYSÉE εντάχθηκαν στον προεδρικό στόλο.

Το 2025, η DS N°8 PRESIDENTIAL, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο ειδικά διαμορφωμένο για επίσημες παρελάσεις, συνόδευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο της 8ης Μαΐου 1945. Από τις 14 Ιουλίου 2026, η αμιγώς ηλεκτρική DS N°7 ÉLYSÉE συνεχίζει αυτή την ιστορία ως το επίσημο αυτοκίνητο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η ΝΕΑ DS N°7

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Προεδρικής DS N°7 ÉLYSÉE, στις 14 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες πριν το εμπορικό λανσάρισμα της DS N°7.

Το νέο premium SUV της DS Automobiles, η DS N°7, εκφράζει μια σύγχρονη προσέγγιση στη γαλλική Τέχνη του Ταξιδιού. Η επιβλητική σχεδίαση, η σχολαστικά μελετημένη αεροδυναμική και η έμφαση στην άνεση την καθιστούν τον νέο πρεσβευτή της οδηγικής γαλήνης και της εκλεπτυσμένης φιλοσοφίας της μάρκας. Στο εσωτερικό, οι γενναιόδωροι χώροι, η αθόρυβη λειτουργία και η πληθώρα τεχνολογιών μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε ταξίδι Πρώτης Θέσης.

Είτε στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-TENSE, με μικτή αυτονομία έως 740 χιλιόμετρα, είτε με σύστημα κίνησης HYBRID, η DS N°7 ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών που αναζητούν ένα μοντέλο με ξεχωριστή προσωπικότητα, χαρισματικό στυλ, εσωτερική φινέτσα, εξελιγμένη τεχνολογία και άνεση πρώτης κατηγορίας.

Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη νέα DS N°7 τον Οκτώβριο, λίγες εβδομάδες πριν από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμά της στην ελληνική αγορά.