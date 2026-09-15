Ισπανία: Θέλει να «δέσει» τον Ντε Λα Φουέντε έως το 2030

Κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του με την εθνική Ισπανίας βρίσκεται ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε έως το 2030.

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε βρίσκεται κοντά στην υπογραφή νέου συμβολαίου με την Ισπανία, το οποίο θα τον διατηρήσει στο τιμόνι της ομάδας έως το 2030.

Ο προπονητής που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεσμεύεται επί του παρόντος έως το 2028, ενώ η προτεινόμενη διετής επέκταση αναμένεται να επεκτείνει τη θητεία του στη «Φούρια Ρόχα» στα οκτώ χρόνια.

Στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας, ο Ντε Λα Φουέντε έχει αφήσει το όνομά του με «χρυσά γράμματα», κατακτώντας το Nations League το 2023, το Euro του 2024 και το Μουντιάλ του 2026, κάτι που κάνει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον 65χρονο.