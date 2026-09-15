Λανς: Τίτλοι τέλους για τον Ντίνο Τοπμέλερ

Τίτλοι τέλους στη θητεία του Ντίνο Τοπμέλερ στη Λανς.

Πληροφορίες από τη βόρεια Γαλλία, όπως σημειώνει η εφημερίδα «L' Equipe», αναφέρουν ότι ο 45χρονος Γερμανός προπονητής αναμένεται να απομακρυνθεί σύντομα, έπειτα από μόλις τέσσερις αγώνες στη Ligue 1, μία νίκη στο Champions League και μία κατάκτηση του Trophée des Champions.

Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο για τον αγώνα της Παρασκευής το βράδυ απέναντι στη Μονακό (21:45).

Η διοίκηση της Λανς ενδέχεται να στραφεί στον Γιανίκ Καζάκ -βοηθό του Τοπμέλερ από την αρχή της σεζόν και επί μακρόν υποψήφιο για τη θέση του επόμενου προπονητή της ομάδας- προκειμένου να αναλάβει τα ηνία.

Σίγουρα αναμένεται να αναλάβει την καθοδήγηση της ομάδας στον αγώνα στο Πριγκιπάτο ως υπηρεσιακός προπονητής, μαζί με τον Μπιλάλ Χαμντί.