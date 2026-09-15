Κινγκς Κάνγκουα: «Είμαι εδώ για τον τίτλο»

Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι το κεντρικό πρόσωπο του τρίτου τεύχους του «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ», του free-press για τον Παναθηναϊκό, που κυκλοφόρησε την Κυριακή (13/9) στο ΟΑΚΑ.

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια μιλά για τη διαδρομή που άρχισε από την Κασάμα της Αφρικής, την οικογένειά του, τις θυσίες που χρειάστηκαν για να φτάσει στην Ευρώπη και την King Soccer Academy, την ακαδημία που δημιούργησε για να δώσει σε παιδιά της πατρίδας του ευκαιρίες που ο ίδιος δεν είχε.

Και, βέβαια, μιλά για τον Παναθηναϊκό. Για την απόφασή του να έρθει στην Αθήνα, την πρώτη του εμπειρία από τον κόσμο της ομάδας και τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εδώ.

«Θα δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, αλλά και κάθε τρόπαιο που διεκδικούμε. Γι’ αυτό είμαι εδώ»

Το τρίτο τεύχος του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ θα διατεθεί ξανά την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στον αγώνα Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Κινγκς Κάνγκουα στο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ.

Είμαι εδώ για τον τίτλο

Προτού αποκτήσει όνομα, φανέλα και προορισμό, το ποδόσφαιρο κατοικούσε ήδη μέσα του — στο αίμα, στο κορμί και στη λαχτάρα ενός παιδιού να τελειώσει το σχολείο για να τρέξει προς την μπάλα. Ο Κινγκς Κάνγκουα μεγάλωσε, έφυγε, νίκησε. Μα επιστρέφει πάντα στην αφετηρία, εκεί όπου ένα ζευγάρι παπούτσια μπορεί να ανοίξει τοn δρόμο προς το όνειρο. Με διαβατήριο ένα βιβλίο και μερικά χαμόγελα.

Tο ποδόσφαιρο μέσα μου

Έχω υπέροχες αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια στην Κασάμα της Αφρικής, όπου γεννήθηκα. Από μικρός ονειρευόμουν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είχα το μικρόβιο μέσα μου, υπήρχε στο κορμί μου. Πήγαινα στο σχολείο και αδημονούσα να έρθει η ώρα που θα παίζαμε μπάλα με τους φίλους μου. Ένιωθα ότι ήμουν καλός σε αυτό και η επιλογή ήταν εύκολη. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου ήταν επίσης ποδοσφαιριστής και αποσύρθηκε πέρυσι.

Η χαρά στα δύσκολα

Όταν μετακομίσαμε οικογενειακώς στη Λουσάκα πήγα στην ακαδημία της περιοχής. Ήμουν ενθουσιασμένος επειδή υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα εξέλιξης σε σχέση με τον τόπο όπου γεννήθηκα. Οι συνθήκες, ωστόσο, ήταν και εκεί δύσκολες εξαιτίας των εγκαταστάσεων και της έλλειψης εξοπλισμού. Ακόμη κι έτσι, εμείς επικεντρωνόμασταν στο να παίζουμε ποδόσφαιρο, να το απολαμβάνουμε και να περνάμε καλά με τους φίλους μας. Ήταν η αγάπη και η χαρά για το παιχνίδι.

Ασίστ στον αδερφό, χαρά στον πατέρα

Την πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τον αδερφό μου στην ίδια ομάδα στην Ευρώπη (ΣΣ: στη ρωσική Άρσεναλ Τούλα) ένιωσα ότι πραγματοποιήθηκε το όνειρό μου. Έλεγα συνέχεια ότι, όποτε έχω την μπάλα, θα του την περνάω για να σκοράρει! Του έβγαλα μερικές ασίστ. Ο πατέρας μας έβλεπε τα παιχνίδια μας και πανηγύριζε. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ένα υπέροχο συναίσθημα.

Η υπόσχεση που έγινε ακαδημία

Στην πορεία, η ακαδημία από την οποία ξεκίνησα έκλεισε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τότε γεννήθηκε μέσα μου το όνειρο. Όταν θα γινόμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να δημιουργήσω μια νέα από την αρχή. Ήθελα να δώσω χαρά στον κόσμο και να ανταποδώσω κάτι στην κοινότητα και στους ανθρώπους της. Έτσι έφτιαξα τη δική μου ακαδημία, την King Soccer Academy. Ήθελα να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου. Το όνειρό μου τώρα είναι να τη βοηθήσω να εξελίσσεται συνεχώς.

Παπούτσια, βιβλία και εκπαίδευση

Είναι αλήθεια ότι πρόσφερα βιβλία στα παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως επίσης και ποδοσφαιρικά παπούτσια. Η εκπαίδευση είναι σημαντική για εμένα. Πρέπει να τη συνδυάζεις με το ταλέντο σου και να αποκτάς γενικές γνώσεις και εφόδια πέρα από το άθλημα. Ίσως τελικά να μην τα καταφέρεις στο ποδόσφαιρο. Ίσως και ναι. Χρειάζεται να ανοίξεις το μυαλό και τους ορίζοντές σου. Να μπορείς να αγωνιστείς στην Ευρώπη, όπου θα γνωρίσεις διαφορετικούς πολιτισμούς και ανθρώπους. Να μάθεις αγγλικά, ώστε όλα να γίνουν πιο εύκολα.

Με βλέπουν ως πρότυπο

Όταν επιστρέφω στην ακαδημία, μου φαίνεται απίστευτο. Είναι ένα εκπληκτικό συναίσθημα για εμένα και πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Όσο κι αν αγαπούν το ποδόσφαιρο, αποκτούν τεράστιο κίνητρο όταν συναντούν κάποιον που θαυμάζουν και βλέπουν στην τηλεόραση να βρίσκεται στο πλευρό τους. Να παίζουν μαζί του και να απολαμβάνουν τη στιγμή. Τα γέλια, η χαρά, η επαφή, όλα. Αποκτούν αυτοπεποίθηση και ώθηση. Με βλέπουν ως πρότυπο, σαν κάποιον στον οποίο θέλουν να μοιάσουν. Είναι έμπνευση για εκείνα. Και το αξίζουν.

Η μεγαλύτερη θυσία

Ήταν πολύ δύσκολο να αφήσω τη χώρα και την οικογένειά μου σε τόσο μικρή ηλικία, αλλά στο μυαλό μου δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ήθελα να κυνηγήσω και να εκπληρώσω το παιδικό μου όνειρο. Ήμουν χαρούμενος και ταυτόχρονα μου έλειπαν οι γονείς και η αδελφή μου. Έπρεπε, όμως, να παραμείνω συγκεντρωμένος στον

στόχο μου. Αυτή η εμπειρία με βοήθησε να ωριμάσω και να γίνω ένας δυνατός άνθρωπος, ώστε να μπορώ να επιβιώσω. Η μεγαλύτερη θυσία που έχω κάνει για το ποδόσφαιρο είναι ότι ζω μακριά από την οικογένειά μου.

Μπαμπάς και σύντροφος

Ως πατέρας βιώνω τα πιο δυνατά συναισθήματα στη ζωή μου. Για τον γιο μας ονειρευόμαστε μαζί με τη μητέρα του να γίνει κι εκείνος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Η σύντροφός μου είναι DJ και μέσα από εκείνη έμαθα να αγαπώ τη μουσική και να μελετώ πράγματα, ώστε να βρίσκομαι δίπλα της και να τη στηρίζω. Στην Ελλάδα απολαμβάνω το φαγητό και τις βόλτες στα καταστήματα, αλλά με ευχαριστεί κυρίως να περνάω πολλές ήρεμες ώρες στο σπίτι με την οικογένειά μου.

Το mentality του πρωταθλητή

Η εμπειρία μου από τους τίτλους που έχω κερδίσει με τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα, είναι ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος απαιτεί σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και απόλυτη προσήλωση στον στόχο. Η ομάδα πρέπει να παραμένει ενωμένη στα δύσκολα, μαζί με τον κόσμο της και όλους όσοι βρίσκονται γύρω από τον σύλλογο. Η ενότητα και η δύναμη στις ήττες, σε συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση των νικών, είναι αυτά που δημιουργούν το mentality του πρωταθλητή. Είναι σημαντικό να μην τα παρατάς στις δυσκολίες και να παραμένεις προσγειωμένος στις επιτυχίες. Στο τέλος, η σκληρή δουλειά ανταμείβεται.

Σύλλογος Τεράστιος, έχω ευθύνη

Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Ήταν κάτι που ήθελα πολύ και δεν είχα καμία δεύτερη σκέψη. Είμαι εντυπωσιασμένος από τις εγκαταστάσεις, τους ανθρώπους, τον κόσμο της ομάδας και τον τρόπο με τον οποίο με καλωσόρισαν στον σύλλογο. Είναι πολύ όμορφο. Έχω ευθύνη να προσφέρω τα πάντα στην ομάδα. Όλοι γνωρίζουν στο εξωτερικό πόσο τεράστιος σύλλογος είναι ο Παναθηναϊκός και είμαι ευτυχισμένος που αποτελώ μέλος του. Θα δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, αλλά και κάθε τρόπαιο που διεκδικούμε. Γι’ αυτό είμαι εδώ. Τόσο εγώ, όσο και οι συμπαίκτες μου.

Τα καλύτερα έρχονται

Η παρουσία του κόσμου μας στη Λιβαδειά, όπου έκανα το ντεμπούτο μου, ήταν εντυπωσιακή. Πιστεύω, όμως, ότι τα καλύτερα έρχονται. Είμαστε ακόμη στην αρχή, έχουμε δρόμο μπροστά μας και όλοι στην ομάδα πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά περισσότερα να δώσουμε. Όλοι μαζί, εμείς, ο κόσμος μας, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι για να πετύχουμε τους στόχους μας. Παιχνίδια όπως αυτό με τον Παναιτωλικό είναι τα δυσκολότερα στην κούρσα του πρωταθλήματος. Εάν θέλεις να κατακτήσεις την κορυφή, πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο να εξουδετερώνεις αυτούς τους αντιπάλους και να κερδίζεις τέτοιους αγώνες.