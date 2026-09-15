Ντομένικο Λα Μάρκα στο SDNA: «Μπορεί να προσφέρει σημαντικά ο Σαλάχ - Εντίν στον Παναθηναϊκό»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος («Sportitalia TV») σκιαγραφεί στο SDNA το αγωνιστικό προφίλ του διεθνούς Μαροκινού αριστερού μπακ, εξηγεί γιατί δεν κατάφερε να καθιερωθεί στη Ρόμα και στέκεται στην ποιότητα που μπορεί να δώσει στο Τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε στο ρόστερ του τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν, φτάνοντας σε συμφωνία με τη Ρόμα για τον δανεισμό του διεθνούς Μαροκινού αριστερού μπακ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που πριν από τη μετακίνησή του στην Ιταλία, είχε δημιουργήσει πολύ καλό όνομα στην Eredivisie και βρέθηκε στη Ρόμα ως ένας ακραίος αμυντικός με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Η παρουσία του στους «Tζιαλορόσι», ωστόσο, δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που θα περίμενε ο ίδιος, αφού δεν κατάφερε να αποκτήσει σταθερό ρόλο και να εδραιωθεί στην ιεραρχία της ομάδας.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ντομένικο Λα Μάρκα («Sportitalia TV» - φωτ.), ο οποίος ανέλυσε την πορεία του Σαλάχ-Εντίν στη Ρόμα, τις συνθήκες που δεν του επέτρεψαν να καθιερωθεί, αλλά και όσα μπορεί να προσφέρει πλέον με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«Από τα πιο συναρπαστικά νεαρά ταλέντα της Eredivisie»

Ο Λα Μάρκα αναφέρθηκε αρχικά στις υψηλές προσδοκίες που συνόδευσαν τον 24χρονο ποδοσφαιριστή κατά την άφιξή του στη Ρόμα, αλλά και στα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην αριστερή πλευρά του ιταλικού κλαμπ.

«Από την άφιξή του τον Φεβρουάριο του ΄25, ο Σαλάχ-Εντίν δεν κατάφερε να εδραιωθεί στην ιεραρχία της Ρόμα, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν ένα από τα πιο συναρπαστικά νεαρά ταλέντα της Eredivisie και ήταν διεθνής με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Η Ρόμα είχε αρχικά αποφασίσει να στοχεύσει σε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή για την πτέρυγα, όμως η κατάσταση άλλαξε με την αγωνιστική εκτόξευση του Ανχελίνιο, ο οποίος – πριν από τον τραυματισμό του – είχε ουσιαστικά εξελιχθεί σε αδιαμφισβήτητο βασικό.

Επιπλέον, με την άφιξη του Γκασπερίνι, ο σύλλογος επέλεξε να δείξει σημαντική εμπιστοσύνη στον Γουέσλι, ο οποίος μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί στην αριστερή πλευρά».

Οι μεταγραφικές αναζητήσεις της Ρόμα

Ο Ιταλός δημοσιογράφος στάθηκε και στις κινήσεις που εξέτασε η Ρόμα για την ενίσχυση των δύο πλευρών της, αναφέροντας συγκεκριμένα ονόματα που απασχόλησαν τους «τζιαλορόσι».

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης θερινής μεταγραφικής περιόδου, η Ρόμα αξιολόγησε διάφορες επιλογές για τις πτέρυγες – τόσο για τη δεξιά όσο και για την αριστερή – μεταξύ των οποίων οι Ουντότζι, Λουίζ Ενρίκε και ο Τζέιντεν Όστερβολντε της Φενέρμπαχτσε.

Ο τελευταίος ήταν ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση λόγω της ευελιξίας του, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως αριστερός μπακ».

«Δεν πρέπει να θεωρηθεί απόρριψη των ικανοτήτων του»

Για τον Λα Μάρκα, πάντως, το γεγονός ότι ο Σαλάχ-Εντίν δεν μπόρεσε να βρει σταθερή θέση στη Ρόμα, δεν αποτελεί αρνητική αξιολόγηση της ποιότητάς του. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που καλούνταν να προσαρμοστεί στις υψηλές απαιτήσεις του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

«Το γεγονός ότι ο Σαλάχ-Εντίν δεν κατάφερε να μπει στην ομάδα δεν θα πρέπει απαραίτητα να θεωρηθεί ως απόρριψη των ικανοτήτων του. Το να καθιερωθεί κάποιος σε ένα ρόστερ όπως αυτό της Ρόμα – ειδικά υπό τις οδηγίες του Γκασπερίνι – δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Ο προπονητής απαιτεί υψηλά επίπεδα έντασης, τακτική πειθαρχία, προσήλωση και διάθεση για σκληρή δουλειά τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική φάση.

Επιπλέον, στις αρχές της σεζόν η Ρόμα ανακάλυψε ακόμη ένα νεαρό ταλέντο μέσα από τις δικές της τάξεις, τον Λούλι, ο οποίος πραγματοποιεί πειστικές εμφανίσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ένταξη του Μολίνα – ακόμη ενός μεταγραφικού αποκτήματος – να πραγματοποιείται ακόμη πιο σταδιακά».

«Η πορεία του αποδεικνύει ότι πρόκειται για ποιοτικό παίκτη»

Κλείνοντας, ο Λα Μάρκα υπογράμμισε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής προκειμένου να κερδίσει γρήγορα την εμπιστοσύνη του προπονητή σε ένα τόσο απαιτητικό τακτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, έστειλε θετικό μήνυμα για όσα μπορεί να προσφέρει ο Μαροκινός στον Παναθηναϊκό.

«Για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, η προσαρμογή σε ένα τόσο αυστηρά δομημένο σύστημα και η γρήγορη εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του προπονητή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Στην περίπτωση του Σαλάχ-Εντίν, επομένως, είναι πιο ακριβές να περιγράψουμε την πορεία του ως μία διαδρομή που δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκτήσει σταθερότητα, παρά ως μια οριστική απόρριψη.

Το ταλέντο που έδειξε στην Eredivisie και η πορεία του με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου αποδεικνύουν ότι πρόκειται για έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή, ικανό να έχει σημαντική συνεισφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό».