Αυτό που δεν κατάφερε η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Γιουβέντους, το πέτυχε ο Άρης: Πανικός στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Θορυβημένοι στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία από την κίνηση-ματ του Άρεως και προσωπικά του Θεόδωρου Καρυπίδη. Ο Γιάννης Αυλακιώτης ρίχνει «βόμβα» για την πραγματική αιτία απουσίας της ευρωπαϊκής υπερδύναμης.

Το περνάτε στο ντούκου. Το πήρατε στην πλάκα. Καλά… Όταν σας κοπούν τα γελάκια όμως, εκεί θα είμαι εγώ. Με σηκωμένο ειρωνικό φρύδι για την αφέλειά σας. Αν και φίλοι μου, ώρες-ώρες δεν βλέπετε την πραγματικότητα.

Εκδηλώσεις για την UEFA στη Θεσσαλονίκη, δείπνο για Τσέφεριν, δηλαδή UEFA. Ώσπου σκάει η «βόμβα». Η ΠΑΕ Άρης ή η ΠΑΕ Ο Άρης, ή ο ΑΡΗΣ με κεφαλαία γιατί δεν μπορεί να γράφεται έτσι ο ΠΑΟΚ και όχι ο Άρης, δεν θα είναι εκεί. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία του Κολόμπο στο ντέρμπι της Τούμπας.

Σε περίπτωση που η UEFA δεν φοβόταν την διεθνή ξεφτίλα, ήταν πιο σίγουρη η αναβολή των εκδηλώσεων κι απ’ την αναβολή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε στο βροχερό κλειστό του ΣΕΦ. Μπλέκεται όμως η πολιτική και έτσι δεν θα αναβληθεί τίποτα.

Μιλώντας απ’ ευθείας με Νιόν – χρεώθηκα διεθνή κλήση για πάρτη σας, να το εκτιμήσετε – έμαθα τα πάντα. Κυρίως το πόσο θορυβημένη είναι η Ευρώπη από την απουσία Καρυπίδη/Άρη.

Δεν μπορούν με τίποτα να χωνέψουν πως μετά από τόσα χρόνια, ο Άρης αποκλείει την UEFA. Η σταθερότητα των αποκλεισμών της ομάδας από τις διοργανώσεις της UEFA, την έκανε να τους θεωρούν δεδομένους. Ο ελιγμός του «Κάρυ» όμως, ήρθε να ταράξει τα νερά.

Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι ετοίμασε την παραίτησή του, αλλά τον συγκράτησε ένα τηλεφώνημα του Τσέφεριν: «Μη με ρεζιλέψεις, περίμενε να γυρίσω τουλάχιστον», του είπε ο Σλοβένος στο πορτοκαλί τηλέφωνο της UEFA. Το εμπιστευτικό.

Ήταν μεγάλη η πίεση. Οι επιστολές άρχισαν να φτάνουν σωρηδόν. Κόλος Κοβαλίβκα, Αράζ, ήταν οι πρώτες. Απαιτούσαν να είναι ο Άρης στις εκδηλώσεις της UEFA, αλλιώς οι Ομοσπονδίες των χωρών τους θα άρουν τη στήριξη στον Τσέφεριν. Δεν είναι να παίζεις αυτά.

Αυτά που δεν κατάφερε η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Γιουβέντους, τα κατάφερε ο Άρης. Νίκησε την UEFA. Τις εξελίξεις παρακολουθεί ο Τζιάνι Ινφαντίνο που έχει απέναντι την UEFA. Ετοιμάζει πρόταση-σοκ στον Καρυπίδη, για να τον πάρει με το πλευρό του. Σε γενικές γραμμές θα του ζητά τη δημόσια στήριξή του με αντάλλαγμα δείπνο στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και άρση δυνατότητας της FIFA να επιβάλλει Banμεταγραφικό στον Άρη. Δεν πα να μην πληρώνει κανέναν. Ουδεμία συνέπεια.

Το παιχνίδι είναι χοντρό σας λέω. Ο Καρυπίδης γνωστός «δαίμονας» σε αυτά, το αντιλήφθηκε αμέσως. Τραβάει το σχοινί ακόμη περισσότερο. Προκαλώντας σεισμικές δονήσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μετά από συνομιλία με τον φίλο του τον Πρασσά από την Καλαμάτα, άρχισε να εφαρμόζει το πλάνο της πραγματικής European Super League. Θέλοντας να διαλύσει το Champions League και κατά συνέπεια την UEFA.

H ανταπόκριση είναι τεράστια. Ήδη απάντησαν θετικά στο κάλεσμά του, οι εξής ομάδες: ΝτάτσιαΜπουλουτσάνι (Μολδαβία), KF Βόρα (Αλβανία), Ζαλαεγκερζέγκι (Ουγγαρία), Κέφλαβικ (Ισλανδία), Ντούναβ Ρούσε (Βουλγαρία), Οτελούλ Γκαλάτι(Ρουμανία), Ντέτσιτς Τούζι (Μαυροβούνιο), Παρντουμπίτσε (Τσεχία), Σαρνταραράτ (Αρμενία). Ήταν άλλες τρεις, αλλά μέχρι την ώρα που άρχισα να γράφω αυτές τις γραμμές, υποβιβάστηκαν λόγω εμπλοκής σε χειραγωγημένα παιχνίδια. Δεν αναφέρω τα ονόματά τους μέχρι να επιτραπεί από την τοπική δικαιοσύνη.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ κρατά σημειώσεις για το πώς γίνεται. Ήταν η μόνη του αποτυχία στα τόσα χρόνια διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας το κατάφερε: Ο Άρης του Θόδωρου Καρυπίδη.

Ας προσέχατε κυρά UEFA μου. Με τον Άρη δεν παίζει κανείς…