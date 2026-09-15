Τζέιμς: «Έχουμε φτιάξει καλή ομάδα στην Εφές»

Ο Μάικ Τζέιμς σε δηλώσεις του μίλησε για τους στόχους της νέας σεζόν με την Εφές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την προετοιμασία: «Ήταν μια ασυνήθιστη περίοδος προετοιμασίας, καθώς οι παίκτες μας έπρεπε να συμμετέχουν κατά διαστήματα λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες. Πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος».



Για τη χημεία της ομάδας: «Νομίζω ότι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία το να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Στον αθλητισμό, αυτό που μετράει δεν είναι πώς ξεκινάς, αλλά πώς ολοκληρώνεις τη σεζόν. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ως σύνολο, ώστε να φτάσουμε στο σημείο που προσδοκούμε στο τέλος της χρονιάς. Για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ποιότητας και να ολοκληρώσουμε τη σεζόν εκεί που θέλουμε, πρέπει να βελτιωθούμε ως ομάδα.



Για το τουρκικό πρωτάθλημα: «Έχω δώσει πολλά παιχνίδια απέναντι σε τουρκικές ομάδες. Έχω παίξει συχνά κόντρα στην Αναντολού Εφές και τη Φενέρμπαχτσε. Δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω πολλές από τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά όλοι ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα πρωτάθλημα πολύ υψηλού επιπέδου».