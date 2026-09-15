Νομικά μπλεξίματα στη Γαλλία για τον Μουσά Σισοκό!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Equipe, ο Γάλλος μέσος του Παναθηναϊκού ερευνάται από τις γαλλικές αρχές για πλαστογραφία σε δημόσια έγγραφα.

Στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των γαλλικών αρχών που εξετάζει νομικές παρατυπίες της Ναντ σε μεταγραφές που έκανε από το 2015 ως το 2022 βρίσκεται ο μέσος του Παναθηναϊκού, Μουσά Σισοκό.

Οι γαλλικές αρχές έχουν βρει ότι σε αυτό το διάστημα περίπου 8,2 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε ύποπτες προμήθειες υποτιθέμενων μάνατζερ, με την έρευνα να εστιάζει σε κύκλωμα που αφορά ξέπλυμα χρήματος.

Ανάμεσα στις μεταγραφές της Ναντ που εξετάζονται είναι και παικτών που απασχόλησαν πολύ αργότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως αυτές του Πέδρο Τσιριβέγια, του Αλμπάν Λαφόν και του Μουσά Σισοκό.

Σε ότι αφορά τον τελευταίο βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας για πιθανή πλαστογραφία σε δημόσια έγγραφα.

Ιθύνων νους φέρεται να είναι ο αθλητικός διευθυντής της Ναντ, Φρανκ Κιτά (αδερφός του μεγαλομετόχου, Βαλντεμάρ Κιτά), ο οποίος μέσω ατζέντηδων και φερόμενων ατζέντηδων, μοίραζε παράνομες προμήθειες με τρόπο που αντιβαίνει τον γαλλικό αθλητικό κώδικα.

Η έρευνα των γαλλικών αρχών βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, αφού πρόκειται για ένα δαιδαλώδες δίκτυο, το κουβάρι του οποίου μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται.