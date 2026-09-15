Αντιμέτωπος με τη φυλακή ο Ραχίμ Στέρλινγκ!

Ο 31χρονος Άγγλος βρίσκεται στα... αζήτητα μετά το «διαζύγιο» με την Τσέλσι στις αρχές του 2026 και είναι πιθανόν να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης σύμφωνα με τον «Guardian»!

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ δήλωσε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και ενδέχεται να φυλακιστεί, καθώς οδηγούσε τη Lamborghini του για περισσότερη από μία ώρα σε αυτοκινητόδρομους, σε ώρα αιχμής, ενώ εισέπνεε υποξείδιο του αζώτου, το γνωστό ως «αέριο γέλιου»!

Ο άλλοτε winger των Τσέλσι, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Μπέσινγκστοουκ και αποδέχθηκε τρεις κατηγορίες, αφού προηγουμένως παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για την επικίνδυνη οδήγησή του, εισπνέοντας το υποξείδιο από μπαλόνια (!), προτού τελικά τρακάρει το αυτοκίνητό του, αξίας 270.000 λιρών.

Στον Στέρλινγκ επιβλήθηκε στέρηση της άδειας οδήγησης και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τις 25 Νοεμβρίου, οπότε και θα καθοριστεί η ποινή του ή η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε ανώτερο δικαστήριο. Παραδέχθηκε, επίσης, την κατοχή του υποξειδίου του αζώτου, καθώς και την άρνησή του να υποβληθεί σε έλεγχο, να δώσει δείγμα.

Η μέγιστη ποινή που θα μπορούσε να δεχθεί ο Στέρλινγκ είναι φυλάκιση δύο ετών, αν και θεωρείται πιθανότερη μια ποινή από 12 έως 18 μήνες, η οποία, αν ληφθούν υπόψη τα ελαφρυντικά στοιχεία, ενδέχεται να ανασταλεί και να την βγάλει «καθαρή» ο Άγγλος.