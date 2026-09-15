Μαρκό: Χωρίς τα «κανόνια» της κόντρα στον Άρη - Αποφόρτιση για Ελ Αραμπι, Σεμπά

Η ομάδα των Μεσογείων δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε η Μαρκό την προετοιμασία της για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, την Τετάρτη (16/9, 16:45) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Το κλίμα στην ομάδα είναι ιδανικό μετά το 2/2 στο πρωτάθλημα της Superbet League 2.

Ο Σούλης Παπαδόπουλος έχει στη διάθεσή του 25 ποδοσφαιριστές. Εκτός έμειναν οι Γιουσέφ Ελ Αραμπί, Σεμπά και Καστάνιο για αποφόρτιση. Ο πρώτος έπαιξε 76 λεπτά κόντρα στην Athens Καλλιθέα και ο δεύτερος όλο το 90λεπτο ενώ είχε και δοκάρι.

Αναλυτικά η αποστολή: Αυγερινός, Έξαρχος, Θεοδωράκης, Τσάκνης, Κοπανίδης, Σκαρλατίδης, Ντέτλερ, Στάμου, Σμάλης, Ριτσοτάκης, Μπουσάι, Φατιόν, Κυριακίδης, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης, Πετράτος, Μιλόγιεβιτς, Παυλίδης, Μεντόσα, Νεκούλ, Μιούλερ, Μπετσίροβιτς, Χέρεζ, Αλεξόπουλος, Γιόχανσον.