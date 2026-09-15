Χωρίς Φορτούνη και Σα ο Ολυμπιακός απέναντι στη Γιαγκελόνια

Δίχως τον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη και τον τραυματία Γκουστάβο Σα, αλλά με τον Ρόμαν Γιάρεμτσκουκ που αντικατέστησε στην ευρωπαϊκή λίστα τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» (16/9, 22:00).
Η αποστολή του Ολυμπιακού από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ:
Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες.