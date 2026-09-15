Χωρίς Φορτούνη και Σα ο Ολυμπιακός απέναντι στη Γιαγκελόνια

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν είχε ιδιαίτερους... πονοκεφάλους ενόψει της αυριανής πρεμιέρας στη League Phase του Europa.

Δίχως τον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη και τον τραυματία Γκουστάβο Σα, αλλά με τον Ρόμαν Γιάρεμτσκουκ που αντικατέστησε στην ευρωπαϊκή λίστα τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» (16/9, 22:00).

Η αποστολή του Ολυμπιακού από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες.