«Ντόπες» από τη Θύρα 7 στην προπόνηση του Ολυμπιακού

Οι οργανωμένοι των «ερυθρόλευκων» πήγαν στο Ρέντη με στόχο να εμψυχώσουν και να συσπειρώσουν παίκτες και προπονητή πριν την πρεμιέρα στη League Phase του Europa.

Η ανάρτηση της Θύρας 7 για την επίσκεψη στην προπόνηση του Ολυμπιακού (15/9), μία ημέρα πριν από τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» (16/9, 22:00):

«Εμείς η ΘΥΡΑ 7,όπως πάντα πιστοί στις ΑΡΧΕΣ μας, βρεθήκαμε ΕΚΤΑΚΤΩΣ σήμερα,στην προπόνηση της ομάδας και καταστήσαμε ΣΑΦΕΣ στον προπονητή και τους παίκτες ότι είμαστε στο πλευρό τους, τους πιστεύουμε και τους στηρίζουμε για την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις!

ΑΠΑΙΤΗΣΑΜΕ από τον προπονητή και τους παίκτες, πρωτάθλημα, κυπέλλο,πορεία στην Ευρώπη και η ομάδα να δίνει την ψυχή της σε κάθε ματς!

Την Τέταρτη όλο το γήπεδο με ερυθρόλευκα και κασκόλ να κάνουμε το Καραϊσκάκης κόλαση! Φωνάζουμε για την ομάδα 90 λεπτά και γινόμαστε ο 12ος παίκτης όπως μόνο εμείς ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρουμε! Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!!! Ζήτω Η ΘΥΡΑ 7!!!»