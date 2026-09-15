Μούριτς: «Αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη σεζόν του Ντόντσιτς»

Ο Έντο Μούριτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Λούκα Ντόντσιτς, τονίζοντας πως η φετινή μπορεί να είναι η καλύτερή του σεζόν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς άλλαξαν σημαντικά το ρόστερ τους για τη νέα σεζόν, με τον Λούκα Ντόντσιτς να αποτελεί και επίσημα το απόλυτο πρόσωπο του οργανισμού, μετά την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο συμπαίκτης του «Luka Magic» στην Εθνική Σλοβενίας, Έντο Μούριτς, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον αστέρα των «Λιμνανθρώπων». Τόνισε πως κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερος και αναμένει η φετινή να είναι η κορυφαία σεζόν του Ντόντσιτς.

«Ο Λούκα μοιάζε καλύτερος κάθε χρόνο που τον βλέπω. Είναι σε μία ηλικία που βρίσκεται στο peak των ικανοτήτων του. Δεν είναι παιδί πλέον. Κάθε φορά που τον βλέπω με την μπάλα, είναι όλο και καλύτερος. Ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν και να τον δω να έχει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στους Λέικερς. Ελπίζω να μείνει υγιής για όλη την σεζόν γιατί αλήθεια μπορεί να είναι η καλύτερή του και ανυπομονώ» δήλωσε στον Μάρτιν Πάβτσνικ.