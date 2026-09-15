Έριξαν τη «βόμβα» οι «Άγνωστες Υποθέσεις»: «Το NBA Europe θέλει να εξαγοράσει την Euroleague»!

Οι «Άγνωστες Υποθέσεις» έριξαν τη «βόμβα» με την αποκάλυψη πως το ΝΒΑ Europe θέλει να εξαγοράσει την Euroleague!

Μία τεράστια αλλαγή είναι προ των πυλών, αφού όπως αποκάλυψε το SDNA μέσω της εκπομπής «Άγνωστες Υποθέσεις», το NBA Εurope επιθυμεί να εξαγοράσει την Euroleague με ένα ποσό που αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το συνέδριο της 5ης Οκτωβρίου θα είναι καθοριστικό, αφού οι ομάδες-μέτοχοι που θα βρεθούν στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο στη λίμνη Κόμο θα κληθούν να ψηφίσουν για το αν θα προχωρήσει ή όχι αυτό το μεγάλο σχέδιο.

Η πιο μεγάλη ώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ πλησιάζει, αφού οι το Διοικητικό Συμβούλιο στις αρχές του επόμενου μήνα θα δείξει την πορεία της Euroleague τα επόμενα χρόνια.

Τα χρήματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και το συνέδριο θα είναι η αρχή μίας νέας σελίδας για το ευρωπαϊκό μπάσκετ ή η συνέχεια στην υπάρχουσα κατάσταση.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, που σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ανέφερε: «Είναι μια ιστορική ευκαιρία και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Κάνουμε πρόοδο και διεξάγουμε συζητήσεις με την Euroeague. Θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία, αλλά θα βγούμε όλοι κερδισμένοι, ως ενωμένο μέτωπο στην Ευρώπη.

Όσον αφορά τους πιθανούς επενδυτές, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι απαραίτητα τόσο ανυπόμονοι για την επόμενη σεζόν».