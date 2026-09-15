Αισιόδοξα μηνύματα από την Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: “Θα παίξει φέτος”!

Ο Λαρς Ρίκεν αποκάλυψε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ περιμένει τον Ντέλια να αγωνιστεί στη φετινή περίοδο.

Την πεποίθηση του ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα γυρίσει σιδερένιος στα γήπεδα και θα προλάβει κάποια παιχνίδια της φετινής περιόδου εξέφρασε ο Λαρς Ρίκεν σε συνέντευξη του στην Bild: “Η επέμβαση ήταν επιτυχής. Δυστυχώς, αυτό δεν είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη περίοδο ανάρρωσης. Μια ρήξη χιαστού συνδέσμου σημαίνει ότι θα μείνει εκτός τουλάχιστον για έξι μήνες”.

Ο Διευθύνων σύμβουλος των Βεστφαλών εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι ο Ντέλιας θα προλάβει κάποια παιχνίδια αυτής της σεζόν, χωρίς πάντως να υπάρχει η παραμικρή βιασύνη για την επιστροφή του στα γήπεδα: “Θα παίξει ξανά αυτή τη σεζόν. Μπορεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησα, ωστόσο θα χρειαστεί λίγος χρόνος, μέχρι να επανέλθει. Νιώθω πάντως σαν να έχουμε ήδη την πρώτη μας μεταγραφή για την νέα σεζόν”, κατέληξε.