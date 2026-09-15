Η Λίβερπουλ κέρασε κι άλλο φαρμάκι την Τότεναμ!

Οι κόκκινοι απέκλεισαν τους Λονδρέζους από τη συνέχεια του Λιγκ Καπ (3-1), την ώρα που η Άρσεναλ έκανε έναν υγιεινό περίπατο απέναντι στην Ίπσουιτς.

Στους 16 του αγγλικού Λιγκ Καπ προκρίθηκε η Λίβερπουλ που στο σημαντικότερο παιχνίδι της βραδιάς επικράτησε με 3-1 της Τότεναμ που έμεινε εκτός από έναν ακόμα στόχο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς ήταν ο Αλέξις Μακάλιστερ. Ο Αργεντινός μέσος άνοιξε το σκορ από νωρίς (21’), ενώ από δική του ενέργεια προήλθε και το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Κόντι Χάκπο (54’).

Το μόνο που κατάφερε η Τότεναμ ήταν να μειώσει σε 2-1 με τον Κόνορ Γκάλαχερ (69’), σε μία ακόμα προβληματική βραδιά για τους Λονδρέζους, που στις καθυστερήσεις δέχθηκαν και τρίτο γκολ από τον Σόμποσλαϊ.

Εύκολο έργο είχε η Άρσεναλ που δίχως τον Χρήστο Τζόλη επικράτησε εκτός έδρας με 2-4 της Ίπσουϊτς. Δύο γκολ πέτυχε ο Ντόουμαν (7’, 47’) και από ένα Μαντουέκε (16’), Μερίνο (58’) με τους κανονιέρηδες να χαλαρώνουν μετά το 0-4 και να δέχονται δύο γκολ από τον Μεχμέτι (62’) και τον Τσούμπα Άκπομ (90’) για το τελικό 2-4.

Εκτός συνέχειας η Γουέστ Χαμ που με τον Ντίνο Μαυροπάνο να έχει ασίστ στο πρώτο γκολ του Μοράτο ηττήθηκε εντός έδρας με 2-3 από τη Φούλαμ, ενώ στους 16 προκρίθηκαν η Μπρέντφορντ (2-1 εκτός έδρας τη Ρέντινγκ) και Πίτερμπρο (7-6 στα πέναλτι την Μπάρνσλεϊ, κανονική διάρκεια 3-3).