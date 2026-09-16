Σηκώθηκε στο πόδι όλο το «Άνφιλντ» για τον Ρόμπερτσον! (vid)

Στιγμές συγκίνησης και αποθέωσης στο «Άνφιλντ» από τους οπαδούς των «κόκκινων» για έναν «θρύλο» της ομάδας.

Ο Άντι Ρόμπερτσον και η Λίβερπουλ δέθηκαν όσο κανείς, η... σχέση τους κράτησε εννέα ολόκληρα χρόνια και «μέτρησε» 378 συμμετοχές, 14 γκολ και 69 ασίστ.



Για τη φάση των «32» του League Cup, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Τότεναμ και, στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ρόμπερτσον πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και η επιστροφή του στο Άνφιλντ αποτέλεσε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή καθώς ολόκληρο το Άνφιλντ σηκώθηκε στο πόδι για να αποθεώσει έναν... δικό του άνθρωπο και ποδοσφαριστή.