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Σηκώθηκε στο πόδι όλο το «Άνφιλντ» για τον Ρόμπερτσον! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στιγμές συγκίνησης και αποθέωσης στο «Άνφιλντ» από τους οπαδούς των «κόκκινων» για έναν «θρύλο» της ομάδας.

Ο Άντι Ρόμπερτσον και η Λίβερπουλ δέθηκαν όσο κανείς, η... σχέση τους κράτησε εννέα ολόκληρα χρόνια και «μέτρησε» 378 συμμετοχές, 14 γκολ και 69 ασίστ.

Για τη φάση των «32» του League Cup, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Τότεναμ και, στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ρόμπερτσον πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και η επιστροφή του στο Άνφιλντ αποτέλεσε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή καθώς ολόκληρο το Άνφιλντ σηκώθηκε στο πόδι για να αποθεώσει έναν... δικό του άνθρωπο και ποδοσφαριστή. 

Σηκώθηκε στο πόδι όλο το «Άνφιλντ» για τον Ρόμπερτσον! (vid)