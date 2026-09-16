Σηκώθηκε στο πόδι όλο το «Άνφιλντ» για τον Ρόμπερτσον! (vid)

Ο Άντι Ρόμπερτσον και η Λίβερπουλ δέθηκαν όσο κανείς, η... σχέση τους κράτησε εννέα ολόκληρα χρόνια και «μέτρησε» 378 συμμετοχές, 14 γκολ και 69 ασίστ.
Για τη φάση των «32» του League Cup, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Τότεναμ και, στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ρόμπερτσον πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και η επιστροφή του στο Άνφιλντ αποτέλεσε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή καθώς ολόκληρο το Άνφιλντ σηκώθηκε στο πόδι για να αποθεώσει έναν... δικό του άνθρωπο και ποδοσφαριστή.
Andy Robertson returns home🥹❤️ pic.twitter.com/UdQ5CCxD7s— Pitch Wire (@wire_pitch) September 15, 2026