Εκεί οι «βιόλα» θα αντιμετωπίσουν την Τζένοα, έχοντας... συνέλθει μετά από περίοδο κρίσης κάτι που... μαρτυρά και το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα, μετά και τη νίκη στη Βενετία.
Η Φιορεντίνα άνοιξε το σκορ με το πλασέ του Πελεγκρίνο στο 40ο λεπτό, πέτυχε το 2-0 με το σουτ του Γκνόντο στο 71’ και με καταπληκτικό τρόπο το 3-0, με τον Γκονσάλο στο 90’+2’.
Εκεί οι «βιόλα» θα αντιμετωπίσουν την Τζένοα, έχοντας... συνέλθει μετά από περίοδο κρίσης κάτι που... μαρτυρά και το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα, μετά και τη νίκη στη Βενετία.
Δια περιπάτου στην επόμενη φάση του Κυπέλλου η Φιορεντίνα