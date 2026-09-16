Δια περιπάτου στην επόμενη φάση του Κυπέλλου η Φιορεντίνα

Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες, η Φιορεντίνα επιβλήθηκε με 3-0 της νεοφώτιστη στη Serie A Πίζα στο «Αρτέμιο Φράνκι» για τους «32» του Coppa Italia και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του θεσμού.

Εκεί οι «βιόλα» θα αντιμετωπίσουν την Τζένοα, έχοντας... συνέλθει μετά από περίοδο κρίσης κάτι που... μαρτυρά και το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα, μετά και τη νίκη στη Βενετία.



Η Φιορεντίνα άνοιξε το σκορ με το πλασέ του Πελεγκρίνο στο 40ο λεπτό, πέτυχε το 2-0 με το σουτ του Γκνόντο στο 71’ και με καταπληκτικό τρόπο το 3-0, με τον Γκονσάλο στο 90’+2’.