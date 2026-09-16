Προσπάθησε να... αυτοκτονήσει η Ρεάλ, αλλά ο Έσπι την «λύτρωσε» ξανά! (vid)

Η Ρεάλ έκανε τα... εύκολα δύσκολα στην έδρα της Έλτσε, ισοφαρίστηκε αν και είχε προηγηθεί με 2-0 όμως και πάλι ο πιτσιρικάς την γλίτωσε, όπως είχε συμβεί και στο «διπλό» στην Εσπανιόλ, ξανά στην εκπνοή!

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους Μαδριλένους, αφού στο 25ο λεπτό ο Ντιτούρο πέτυχε αυτογκόλ για την Έλτσε και στο 33ο ο Κιλιάν Εμπαπέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, κάνοντας τα πράγματα να μοιάζουν εύκολα.

Η συνέχεια ωστόσο ήταν βγαλμένη από... θρίλερ για τη Ρεάλ καθώς η Έλτσε γύρισε στο ματς, με γκολ των Οσόριο και Νίνιο, πριν “λυτρώσει” τελικά την ομάδα του ξανά η μεγάλη αδυναμία του Ζοσέ Μουρίνιο, ο Κάρλος Εσπί, μετά από πάσα “πάρε βάλε” του Εμπαπέ στον κενό χώρο.