Το Πεντάγωνο εκθέτει τον Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει πάνω από $33 δισ.

Σε πλήρη αντίθεση με τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας πυρομαχικών, έρχεται νέα έκθεση του γενικού επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που καταγράφει σοβαρές ελλείψεις στα στρατηγικά αποθέματα και προβλήματα στην αναπλήρωσή τους εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με το BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι «σχεδόν απεριόριστα», χαρακτηρίζοντας «fake news» τις αναφορές περί ελλείψεων.



Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ελεγκτικό μηχανισμό του Πενταγώνου, οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δαπάνησαν περισσότερα από 22 δισ. δολάρια σε πυρομαχικά από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, γεγονός που οδήγησε σε «στρατηγικές ελλείψεις αποθεμάτων».



Η έκθεση αποτελεί μία από τις σπάνιες ανεξάρτητες αποτιμήσεις της κατάστασης των αμερικανικών οπλοστασίων, καθώς τα σχετικά στοιχεία παραμένουν συνήθως απόρρητα.



Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλες ποσότητες τόσο όπλων μακρού πλήγματος όσο και συστημάτων αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας για την αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων.



Εκτίμηση του Center for Strategic and International Studies στα τέλη Ιουλίου είχε ήδη καταγράψει σημαντική μείωση των αποθεμάτων ορισμένων κρίσιμων αναχαιτιστικών πυραύλων, μεταξύ των οποίων οι Patriot και τα συστήματα THAAD. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ανάλυση, τα διαθέσιμα αποθέματα είχαν μειωθεί περισσότερο από 50%.



Η νέα έκθεση δεν αποκαλύπτει πόσα από τα συγκεκριμένα όπλα εξακολουθούν να βρίσκονται στα αμερικανικά οπλοστάσια, επιβεβαιώνει όμως την ύπαρξη ελλείψεων και κάνει λόγο για «σημεία συμφόρησης στη βιομηχανική βάση», τα οποία δυσχεραίνουν την ταχεία αναπλήρωση των πυρομαχικών.



Το υπουργείο Άμυνας επιχειρεί πλέον να επιταχύνει τόσο τις διαδικασίες προμηθειών όσο και τους χρόνους παραγωγής, προκειμένου να καλύψει τα κενά και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί γρήγορα σε μια νέα κρίση.



Η αντίδραση Τραμπ και οι διαψεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησής του έχουν απορρίψει επανειλημμένα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εξάντληση ή επικίνδυνη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων.



Στις 4 Αυγούστου, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε χαρακτηρίσει «αναληθή» τα σχετικά δημοσιεύματα.



Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ υποστήριξε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «σχεδόν απεριόριστες» ποσότητες πυρομαχικών και ότι συνεχίζουν να δημιουργούν αποθέματα και να προετοιμάζονται «για κάθε ενδεχόμενο».



Η εικόνα που αποτυπώνει η έκθεση του γενικού επιθεωρητή είναι, ωστόσο, σαφώς πιο ανησυχητική.



Στα 33,4 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι απώλειες στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν φτάσει τα 3,7 δισ. δολάρια, ενώ ακόμη 7,4 δισ. δολάρια αφορούν άλλες πολεμικές δαπάνες.



Συνολικά, οι ΗΠΑ δαπάνησαν 33,4 δισ. δολάρια για τον πόλεμο από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου.



Μεταξύ των απωλειών περιλαμβάνονται τέσσερα μαχητικά F-15E, ένα προηγμένο μαχητικό F-35 Joint Strike Fighter και 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9, τα οποία καταστράφηκαν, σύμφωνα με την έκθεση, υπό «διάφορες συνθήκες».



Όταν ξεκίνησαν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, ο Τραμπ είχε επανειλημμένα εκτιμήσει ότι η σύγκρουση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε λίγες εβδομάδες.



Πιο πρόσφατα, όμως, άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.



Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η σύγκρουση παραμένει αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη.



Έρευνα Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου έδειξε ότι μόλις το 23% των Αμερικανών θεωρεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα σε ισχυρότερη θέση απέναντι στο Ιράν σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται περίπου στο 50%.



Η έκθεση του γενικού επιθεωρητή εντείνει έτσι τη συζήτηση γύρω από το πραγματικό κόστος του πολέμου, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και ως προς την ετοιμότητα των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να επιμένει ότι τα αμερικανικά αποθέματα παραμένουν επαρκή.

Πηγή, Protothema.gr