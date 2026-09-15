Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της GBL - Ποδαρικό στο 2027 με ντέρμπι «αιωνίων» στο T-Center

Η Stoiximan GBL έκανε γνωστό το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της ερχόμενης σεζόν, με το ντέρμπι «αιωνίων» να κάνει ποδαρικό στο 2027, καθώς είναι προγραμματισμένο για τις 3 Ιανουαρίου. Aναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα των 26 αγωνιστικών.

Το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan GBL έγινε γνωστό από τον ΕΣΑΚΕ. Η νέα αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, ενώ η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου 2027.

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού των δύο «αιωνίων» είναι προγραμματισμένο για τις αρχές του νέου έτους. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην 13η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι που έχει οριστεί για την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2027.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο T-Center και, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα αρχίσει στις 21:00. Η δεύτερη αναμέτρηση της κανονικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για τις 28 Μαρτίου του 2027, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Sunel Arena, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» όπως όλα δείχνουν με το νέο έτος θα έχουν επιστρέψει στο ανακαινισμένο, πλέον, ΣΕΦ.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan GBL:

1η αγωνιστική – 3 & 4 Οκτωβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Μύκονος Betsson BC ΠΑΟΚ ΑΕΚ Μαρούσι Κολοσσός H Hotels Collection Δόξα Λευκάδας Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Περιστέρι Betsson Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης Παναθηναϊκός AKTOR VIKOS ΦALCONS Ηρακλής Ολυμπιακός

2η αγωνιστική – 10 & 11 Οκτωβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Περιστέρι Betsson Ηρακλής Μαρούσι Μύκονος Betsson BC ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας Καρδίτσα Ιαπωνική VIKOS ΦALCONS Άρης ΑΕΚ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Παναθηναϊκός AKTOR Ολυμπιακός Κολοσσός H Hotels Collection

3η αγωνιστική – 17 & 18 Οκτωβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος ΑΕΚ Μύκονος Betsson BC Κολοσσός H Hotels Collection ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Ηρακλής Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης Μαρούσι VIKOS ΦALCONS Ολυμπιακός Παναθηναϊκός AKTOR Περιστέρι Betsson

4η αγωνιστική – 24 & 25 Οκτωβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Μύκονος Betsson BC Άρης Δόξα Λευκάδας Ηρακλής ΠΑΟΚ ΑΕΚ Περιστέρι Betsson Μαρούσι Παναθηναϊκός AKTOR Καρδίτσα Ιαπωνική Κολοσσός H Hotels Collection VIKOS ΦALCONS Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Ολυμπιακός

5η αγωνιστική – 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος VIKOS ΦALCONS ΑΕΚ Καρδίτσα Ιαπωνική Κολοσσός H Hotels Collection Μύκονος Betsson BC Δόξα Λευκάδας Μαρούσι Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Ηρακλής ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Περιστέρι Betsson Άρης Παναθηναϊκός AKTOR

6η αγωνιστική – 7 & 8 Νοεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Δόξα Λευκάδας Άρης Κολοσσός H Hotels Collection Περιστέρι Betsson Ηρακλής Μύκονος Betsson BC Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Καρδίτσα Ιαπωνική ΠΑΟΚ VIKOS ΦALCONS ΑΕΚ Παναθηναϊκός AKTOR Μαρούσι Ολυμπιακός

7η αγωνιστική – 14 & 15 Νοεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος ΑΕΚ Δόξα Λευκάδας Καρδίτσα Ιαπωνική ΠΑΟΚ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Ηρακλής Παναθηναϊκός AKTOR Κολοσσός H Hotels Collection Περιστέρι Betsson Μύκονος Betsson BC VIKOS ΦALCONS Μαρούσι Άρης Ολυμπιακός

8η αγωνιστική – 21 & 22 Νοεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Ηρακλής ΑΕΚ Κολοσσός H Hotels Collection Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Δόξα Λευκάδας Περιστέρι Betsson Παναθηναϊκός AKTOR Μαρούσι ΠΑΟΚ Άρης Μύκονος Betsson BC VIKOS ΦALCONS Ολυμπιακός Καρδίτσα Ιαπωνική

9η αγωνιστική – 5 & 6 Δεκεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος ΠΑΟΚ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ΑΕΚ Κολοσσός H Hotels Collection Μαρούσι Ηρακλής Περιστέρι Betsson Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης VIKOS ΦALCONS Μύκονος Betsson BC Παναθηναϊκός AKTOR Δόξα Λευκάδας Ολυμπιακός

10η αγωνιστική – 12 & 13 Δεκεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Κολοσσός H Hotels Collection Άρης Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Μύκονος Betsson BC Καρδίτσα Ιαπωνική Μαρούσι Περιστέρι Betsson ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός AKTOR Ηρακλής VIKOS ΦALCONS Δόξα Λευκάδας

11η αγωνιστική – 19 & 20 Δεκεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Άρης Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Μύκονος Betsson BC Καρδίτσα Ιαπωνική VIKOS ΦALCONS Περιστέρι Betsson Ηρακλής Κολοσσός H Hotels Collection Μαρούσι ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Δόξα Λευκάδας Παναθηναϊκός AKTOR

12η αγωνιστική – 27 Δεκεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Περιστέρι Betsson Άρης Ηρακλής VIKOS ΦALCONS Καρδίτσα Ιαπωνική Δόξα Λευκάδας Μαρούσι Κολοσσός H Hotels Collection ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός AKTOR Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ΑΕΚ Ολυμπιακός Μύκονος Betsson BC

13η αγωνιστική – 3 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος ΑΕΚ Καρδίτσα Ιαπωνική ΠΑΟΚ Περιστέρι Betsson Κολοσσός H Hotels Collection Μύκονος Betsson BC VIKOS ΦALCONS Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Δόξα Λευκάδας Μαρούσι Άρης Ηρακλής Παναθηναϊκός AKTOR Ολυμπιακός

Δεύτερος Γύρος

14η αγωνιστική – 9 & 10 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Άρης Καρδίτσα Ιαπωνική Δόξα Λευκάδας ΑΕΚ Μύκονος Betsson BC Ηρακλής Περιστέρι Betsson Κολοσσός H Hotels Collection Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ΠΑΟΚ Μαρούσι Παναθηναϊκός AKTOR Ολυμπιακός VIKOS ΦALCONS

15η αγωνιστική – 16 & 17 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος VIKOS ΦALCONS Άρης ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ηρακλής Δόξα Λευκάδας Καρδίτσα Ιαπωνική Περιστέρι Betsson Μύκονος Betsson BC Μαρούσι Κολοσσός H Hotels Collection Ολυμπιακός Παναθηναϊκός AKTOR Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola

16η αγωνιστική – 23 & 24 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος VIKOS ΦALCONS Κολοσσός H Hotels Collection Καρδίτσα Ιαπωνική Ηρακλής Μαρούσι Άρης Ολυμπιακός Δόξα Λευκάδας ΠΑΟΚ Μύκονος Betsson BC Περιστέρι Betsson Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Παναθηναϊκός AKTOR ΑΕΚ

17η αγωνιστική – 30 & 31 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος ΑΕΚ Περιστέρι Betsson Άρης ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας Καρδίτσα Ιαπωνική Μαρούσι VIKOS ΦALCONS Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Κολοσσός H Hotels Collection Ηρακλής Παναθηναϊκός AKTOR Μύκονος Betsson BC Ολυμπιακός

18η αγωνιστική – 6 & 7 Φεβρουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Καρδίτσα Ιαπωνική Μύκονος Betsson BC Κολοσσός H Hotels Collection ΑΕΚ ΠΑΟΚ Μαρούσι Περιστέρι Betsson VIKOS ΦALCONS Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Άρης Ολυμπιακός Ηρακλής Παναθηναϊκός AKTOR Δόξα Λευκάδας

19η αγωνιστική – 13 & 14 Φεβρουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος VIKOS ΦALCONS Μύκονος Betsson BC Ηρακλής Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Μαρούσι Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης Κολοσσός H Hotels Collection Δόξα Λευκάδας ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ Περιστέρι Betsson Παναθηναϊκός AKTOR

20ή αγωνιστική – 6 & 7 Μαρτίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος ΑΕΚ VIKOS ΦALCONS Κολοσσός H Hotels Collection Μαρούσι Μύκονος Betsson BC Περιστέρι Betsson ΠΑΟΚ Ηρακλής Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Δόξα Λευκάδας Καρδίτσα Ιαπωνική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός AKTOR Άρης

21η αγωνιστική – 13 & 14 Μαρτίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος VIKOS ΦALCONS Ηρακλής Άρης Δόξα Λευκάδας Καρδίτσα Ιαπωνική Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Μύκονος Betsson BC ΑΕΚ Περιστέρι Betsson ΠΑΟΚ Κολοσσός H Hotels Collection Παναθηναϊκός AKTOR Ολυμπιακός Μαρούσι

22η αγωνιστική – 20 & 21 Μαρτίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος VIKOS ΦALCONS Καρδίτσα Ιαπωνική ΑΕΚ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Δόξα Λευκάδας Κολοσσός H Hotels Collection Μαρούσι Περιστέρι Betsson Ηρακλής Άρης Παναθηναϊκός AKTOR Μύκονος Betsson BC ΠΑΟΚ Ολυμπιακός

23η αγωνιστική – 27 & 28 Μαρτίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Άρης Περιστέρι Betsson Δόξα Λευκάδας Μύκονος Betsson BC Κολοσσός H Hotels Collection Ηρακλής Μαρούσι ΑΕΚ ΠΑΟΚ Καρδίτσα Ιαπωνική Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola VIKOS ΦALCONS Ολυμπιακός Παναθηναϊκός AKTOR

24η αγωνιστική – 3 & 4 Απριλίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος VIKOS ΦALCONS ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης Ηρακλής Μαρούσι Μύκονος Betsson BC Κολοσσός H Hotels Collection Περιστέρι Betsson Δόξα Λευκάδας Καρδίτσα Ιαπωνική Παναθηναϊκός AKTOR Ολυμπιακός Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola

25η αγωνιστική – 10 & 11 Απριλίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος ΑΕΚ Ηρακλής Δόξα Λευκάδας VIKOS ΦALCONS Κολοσσός H Hotels Collection Καρδίτσα Ιαπωνική Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Μαρούσι Άρης Μύκονος Betsson BC Παναθηναϊκός AKTOR ΠΑΟΚ Περιστέρι Betsson Ολυμπιακός

26η αγωνιστική – 17 & 18 Απριλίου 2027