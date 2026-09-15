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Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της GBL - Ποδαρικό στο 2027 με ντέρμπι «αιωνίων» στο T-Center

Μπάσκετ
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Η Stoiximan GBL έκανε γνωστό το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της ερχόμενης σεζόν, με το ντέρμπι «αιωνίων» να κάνει ποδαρικό στο 2027, καθώς είναι προγραμματισμένο για τις 3 Ιανουαρίου. Aναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα των 26 αγωνιστικών.

Το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan GBL έγινε γνωστό από τον ΕΣΑΚΕ. Η νέα αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, ενώ η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου 2027.

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού των δύο «αιωνίων» είναι προγραμματισμένο για τις αρχές του νέου έτους.  Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην 13η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι που έχει οριστεί για την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2027.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο T-Center και, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα αρχίσει στις 21:00. Η δεύτερη αναμέτρηση της κανονικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για τις 28 Μαρτίου του 2027, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Sunel Arena, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» όπως όλα δείχνουν με το νέο έτος θα έχουν επιστρέψει στο ανακαινισμένο, πλέον, ΣΕΦ. 

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan GBL:

1η αγωνιστική – 3 & 4 Οκτωβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Μύκονος Betsson BC ΠΑΟΚ
ΑΕΚ Μαρούσι
Κολοσσός H Hotels Collection Δόξα Λευκάδας
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Περιστέρι Betsson
Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης
Παναθηναϊκός AKTOR VIKOS ΦALCONS
Ηρακλής Ολυμπιακός

2η αγωνιστική – 10 & 11 Οκτωβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Περιστέρι Betsson Ηρακλής
Μαρούσι Μύκονος Betsson BC
ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική VIKOS ΦALCONS
Άρης ΑΕΚ
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός Κολοσσός H Hotels Collection

3η αγωνιστική – 17 & 18 Οκτωβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ Μύκονος Betsson BC
Κολοσσός H Hotels Collection ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Ηρακλής Καρδίτσα Ιαπωνική
Άρης Μαρούσι
VIKOS ΦALCONS Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR Περιστέρι Betsson

4η αγωνιστική – 24 & 25 Οκτωβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Μύκονος Betsson BC Άρης
Δόξα Λευκάδας Ηρακλής
ΠΑΟΚ ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson Μαρούσι
Παναθηναϊκός AKTOR Καρδίτσα Ιαπωνική
Κολοσσός H Hotels Collection VIKOS ΦALCONS
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Ολυμπιακός

5η αγωνιστική – 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS ΑΕΚ
Καρδίτσα Ιαπωνική Κολοσσός H Hotels Collection
Μύκονος Betsson BC Δόξα Λευκάδας
Μαρούσι Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Ηρακλής ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός Περιστέρι Betsson
Άρης Παναθηναϊκός AKTOR

6η αγωνιστική – 7 & 8 Νοεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Δόξα Λευκάδας Άρης
Κολοσσός H Hotels Collection Περιστέρι Betsson
Ηρακλής Μύκονος Betsson BC
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Καρδίτσα Ιαπωνική
ΠΑΟΚ VIKOS ΦALCONS
ΑΕΚ Παναθηναϊκός AKTOR
Μαρούσι Ολυμπιακός

7η αγωνιστική – 14 & 15 Νοεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική ΠΑΟΚ
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR Κολοσσός H Hotels Collection
Περιστέρι Betsson Μύκονος Betsson BC
VIKOS ΦALCONS Μαρούσι
Άρης Ολυμπιακός

8η αγωνιστική – 21 & 22 Νοεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Ηρακλής ΑΕΚ
Κολοσσός H Hotels Collection Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Δόξα Λευκάδας Περιστέρι Betsson
Παναθηναϊκός AKTOR Μαρούσι
ΠΑΟΚ Άρης
Μύκονος Betsson BC VIKOS ΦALCONS
Ολυμπιακός Καρδίτσα Ιαπωνική

9η αγωνιστική – 5 & 6 Δεκεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
ΠΑΟΚ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
ΑΕΚ Κολοσσός H Hotels Collection
Μαρούσι Ηρακλής
Περιστέρι Betsson Καρδίτσα Ιαπωνική
Άρης VIKOS ΦALCONS
Μύκονος Betsson BC Παναθηναϊκός AKTOR
Δόξα Λευκάδας Ολυμπιακός

10η αγωνιστική – 12 & 13 Δεκεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Κολοσσός H Hotels Collection Άρης
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Μύκονος Betsson BC
Καρδίτσα Ιαπωνική Μαρούσι
Περιστέρι Betsson ΑΕΚ
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός AKTOR Ηρακλής
VIKOS ΦALCONS Δόξα Λευκάδας

11η αγωνιστική – 19 & 20 Δεκεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Άρης Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Μύκονος Betsson BC Καρδίτσα Ιαπωνική
VIKOS ΦALCONS Περιστέρι Betsson
Ηρακλής Κολοσσός H Hotels Collection
Μαρούσι ΠΑΟΚ
ΑΕΚ Ολυμπιακός
Δόξα Λευκάδας Παναθηναϊκός AKTOR

12η αγωνιστική – 27 Δεκεμβρίου 2026

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Περιστέρι Betsson Άρης
Ηρακλής VIKOS ΦALCONS
Καρδίτσα Ιαπωνική Δόξα Λευκάδας
Μαρούσι Κολοσσός H Hotels Collection
ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός AKTOR
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ΑΕΚ
Ολυμπιακός Μύκονος Betsson BC

13η αγωνιστική – 3 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ Καρδίτσα Ιαπωνική
ΠΑΟΚ Περιστέρι Betsson
Κολοσσός H Hotels Collection Μύκονος Betsson BC
VIKOS ΦALCONS Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Δόξα Λευκάδας Μαρούσι
Άρης Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR Ολυμπιακός

Δεύτερος Γύρος

14η αγωνιστική – 9 & 10 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Άρης Καρδίτσα Ιαπωνική
Δόξα Λευκάδας ΑΕΚ
Μύκονος Betsson BC Ηρακλής
Περιστέρι Betsson Κολοσσός H Hotels Collection
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ΠΑΟΚ
Μαρούσι Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός VIKOS ΦALCONS

15η αγωνιστική – 16 & 17 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS Άρης
ΑΕΚ ΠΑΟΚ
Ηρακλής Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική Περιστέρι Betsson
Μύκονος Betsson BC Μαρούσι
Κολοσσός H Hotels Collection Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola

16η αγωνιστική – 23 & 24 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS Κολοσσός H Hotels Collection
Καρδίτσα Ιαπωνική Ηρακλής
Μαρούσι Άρης
Ολυμπιακός Δόξα Λευκάδας
ΠΑΟΚ Μύκονος Betsson BC
Περιστέρι Betsson Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Παναθηναϊκός AKTOR ΑΕΚ

17η αγωνιστική – 30 & 31 Ιανουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ Περιστέρι Betsson
Άρης ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας Καρδίτσα Ιαπωνική
Μαρούσι VIKOS ΦALCONS
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Κολοσσός H Hotels Collection
Ηρακλής Παναθηναϊκός AKTOR
Μύκονος Betsson BC Ολυμπιακός

18η αγωνιστική – 6 & 7 Φεβρουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Καρδίτσα Ιαπωνική Μύκονος Betsson BC
Κολοσσός H Hotels Collection ΑΕΚ
ΠΑΟΚ Μαρούσι
Περιστέρι Betsson VIKOS ΦALCONS
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Άρης
Ολυμπιακός Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR Δόξα Λευκάδας

19η αγωνιστική – 13 & 14 Φεβρουαρίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS Μύκονος Betsson BC
Ηρακλής Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Μαρούσι Καρδίτσα Ιαπωνική
Άρης Κολοσσός H Hotels Collection
Δόξα Λευκάδας ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson Παναθηναϊκός AKTOR

20ή αγωνιστική – 6 & 7 Μαρτίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ VIKOS ΦALCONS
Κολοσσός H Hotels Collection Μαρούσι
Μύκονος Betsson BC Περιστέρι Betsson
ΠΑΟΚ Ηρακλής
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR Άρης

21η αγωνιστική – 13 & 14 Μαρτίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS Ηρακλής
Άρης Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Μύκονος Betsson BC ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson ΠΑΟΚ
Κολοσσός H Hotels Collection Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός Μαρούσι

22η αγωνιστική – 20 & 21 Μαρτίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS Καρδίτσα Ιαπωνική
ΑΕΚ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Δόξα Λευκάδας Κολοσσός H Hotels Collection
Μαρούσι Περιστέρι Betsson
Ηρακλής Άρης
Παναθηναϊκός AKTOR Μύκονος Betsson BC
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός

23η αγωνιστική – 27 & 28 Μαρτίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Άρης Περιστέρι Betsson
Δόξα Λευκάδας Μύκονος Betsson BC
Κολοσσός H Hotels Collection Ηρακλής
Μαρούσι ΑΕΚ
ΠΑΟΚ Καρδίτσα Ιαπωνική
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola VIKOS ΦALCONS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός AKTOR

24η αγωνιστική – 3 & 4 Απριλίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS ΠΑΟΚ
ΑΕΚ Άρης
Ηρακλής Μαρούσι
Μύκονος Betsson BC Κολοσσός H Hotels Collection
Περιστέρι Betsson Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola

25η αγωνιστική – 10 & 11 Απριλίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ Ηρακλής
Δόξα Λευκάδας VIKOS ΦALCONS
Κολοσσός H Hotels Collection Καρδίτσα Ιαπωνική
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Μαρούσι
Άρης Μύκονος Betsson BC
Παναθηναϊκός AKTOR ΠΑΟΚ
Περιστέρι Betsson Ολυμπιακός

26η αγωνιστική – 17 & 18 Απριλίου 2027

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
Ηρακλής Περιστέρι Betsson
Καρδίτσα Ιαπωνική ΑΕΚ
Μαρούσι Δόξα Λευκάδας
Μύκονος Betsson BC Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
ΠΑΟΚ Κολοσσός H Hotels Collection
VIKOS ΦALCONS Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός Άρης
Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της GBL - Ποδαρικό στο 2027 με ντέρμπι «αιωνίων» στο T-Center