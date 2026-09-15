Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της GBL - Ποδαρικό στο 2027 με ντέρμπι «αιωνίων» στο T-Center

Η Stoiximan GBL έκανε γνωστό το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της ερχόμενης σεζόν, με το ντέρμπι «αιωνίων» να κάνει ποδαρικό στο 2027, καθώς είναι προγραμματισμένο για τις 3 Ιανουαρίου. Aναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα των 26 αγωνιστικών.
Το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan GBL έγινε γνωστό από τον ΕΣΑΚΕ. Η νέα αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, ενώ η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου 2027.
Το πρώτο μεγάλο ραντεβού των δύο «αιωνίων» είναι προγραμματισμένο για τις αρχές του νέου έτους. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην 13η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι που έχει οριστεί για την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2027.
Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο T-Center και, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα αρχίσει στις 21:00. Η δεύτερη αναμέτρηση της κανονικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για τις 28 Μαρτίου του 2027, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Sunel Arena, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» όπως όλα δείχνουν με το νέο έτος θα έχουν επιστρέψει στο ανακαινισμένο, πλέον, ΣΕΦ.
Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της Stoiximan GBL: 1η αγωνιστική – 3 & 4 Οκτωβρίου 2026
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ΠΑΟΚ
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Παναθηναϊκός AKTOR
VIKOS ΦALCONS
Ηρακλής
Ολυμπιακός
2η αγωνιστική – 10 & 11 Οκτωβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Περιστέρι Betsson
Ηρακλής
Μαρούσι
Μύκονος Betsson BC
ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική
VIKOS ΦALCONS
Άρης
ΑΕΚ
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
Κολοσσός H Hotels Collection
3η αγωνιστική – 17 & 18 Οκτωβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ
Μύκονος Betsson BC
Κολοσσός H Hotels Collection
ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Ηρακλής
Καρδίτσα Ιαπωνική
Άρης
Μαρούσι
VIKOS ΦALCONS
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR
Περιστέρι Betsson
4η αγωνιστική – 24 & 25 Οκτωβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Μύκονος Betsson BC
Άρης
Δόξα Λευκάδας
Ηρακλής
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson
Μαρούσι
Παναθηναϊκός AKTOR
Καρδίτσα Ιαπωνική
Κολοσσός H Hotels Collection
VIKOS ΦALCONS
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Ολυμπιακός
5η αγωνιστική – 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS
ΑΕΚ
Καρδίτσα Ιαπωνική
Κολοσσός H Hotels Collection
Μύκονος Betsson BC
Δόξα Λευκάδας
Μαρούσι
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Ηρακλής
ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός
Περιστέρι Betsson
Άρης
Παναθηναϊκός AKTOR
6η αγωνιστική – 7 & 8 Νοεμβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Δόξα Λευκάδας
Άρης
Κολοσσός H Hotels Collection
Περιστέρι Betsson
Ηρακλής
Μύκονος Betsson BC
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Καρδίτσα Ιαπωνική
ΠΑΟΚ
VIKOS ΦALCONS
ΑΕΚ
Παναθηναϊκός AKTOR
Μαρούσι
Ολυμπιακός
7η αγωνιστική – 14 & 15 Νοεμβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ
Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική
ΠΑΟΚ
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR
Κολοσσός H Hotels Collection
Περιστέρι Betsson
Μύκονος Betsson BC
VIKOS ΦALCONS
Μαρούσι
Άρης
Ολυμπιακός
8η αγωνιστική – 21 & 22 Νοεμβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Ηρακλής
ΑΕΚ
Κολοσσός H Hotels Collection
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Δόξα Λευκάδας
Περιστέρι Betsson
Παναθηναϊκός AKTOR
Μαρούσι
ΠΑΟΚ
Άρης
Μύκονος Betsson BC
VIKOS ΦALCONS
Ολυμπιακός
Καρδίτσα Ιαπωνική
9η αγωνιστική – 5 & 6 Δεκεμβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
ΠΑΟΚ
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
ΑΕΚ
Κολοσσός H Hotels Collection
Μαρούσι
Ηρακλής
Περιστέρι Betsson
Καρδίτσα Ιαπωνική
Άρης
VIKOS ΦALCONS
Μύκονος Betsson BC
Παναθηναϊκός AKTOR
Δόξα Λευκάδας
Ολυμπιακός
10η αγωνιστική – 12 & 13 Δεκεμβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Κολοσσός H Hotels Collection
Άρης
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Μύκονος Betsson BC
Καρδίτσα Ιαπωνική
Μαρούσι
Περιστέρι Betsson
ΑΕΚ
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός AKTOR
Ηρακλής
VIKOS ΦALCONS
Δόξα Λευκάδας
11η αγωνιστική – 19 & 20 Δεκεμβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Άρης
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Μύκονος Betsson BC
Καρδίτσα Ιαπωνική
VIKOS ΦALCONS
Περιστέρι Betsson
Ηρακλής
Κολοσσός H Hotels Collection
Μαρούσι
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Ολυμπιακός
Δόξα Λευκάδας
Παναθηναϊκός AKTOR
12η αγωνιστική – 27 Δεκεμβρίου 2026
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Περιστέρι Betsson
Άρης
Ηρακλής
VIKOS ΦALCONS
Καρδίτσα Ιαπωνική
Δόξα Λευκάδας
Μαρούσι
Κολοσσός H Hotels Collection
ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός AKTOR
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
ΑΕΚ
Ολυμπιακός
Μύκονος Betsson BC
13η αγωνιστική – 3 Ιανουαρίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ
Καρδίτσα Ιαπωνική
ΠΑΟΚ
Περιστέρι Betsson
Κολοσσός H Hotels Collection
Μύκονος Betsson BC
VIKOS ΦALCONS
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Δόξα Λευκάδας
Μαρούσι
Άρης
Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός Δεύτερος Γύρος
14η αγωνιστική – 9 & 10 Ιανουαρίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Άρης
Καρδίτσα Ιαπωνική
Δόξα Λευκάδας
ΑΕΚ
Μύκονος Betsson BC
Ηρακλής
Περιστέρι Betsson
Κολοσσός H Hotels Collection
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
ΠΑΟΚ
Μαρούσι
Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
VIKOS ΦALCONS
15η αγωνιστική – 16 & 17 Ιανουαρίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS
Άρης
ΑΕΚ
ΠΑΟΚ
Ηρακλής
Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική
Περιστέρι Betsson
Μύκονος Betsson BC
Μαρούσι
Κολοσσός H Hotels Collection
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
16η αγωνιστική – 23 & 24 Ιανουαρίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS
Κολοσσός H Hotels Collection
Καρδίτσα Ιαπωνική
Ηρακλής
Μαρούσι
Άρης
Ολυμπιακός
Δόξα Λευκάδας
ΠΑΟΚ
Μύκονος Betsson BC
Περιστέρι Betsson
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Παναθηναϊκός AKTOR
ΑΕΚ
17η αγωνιστική – 30 & 31 Ιανουαρίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson
Άρης
ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική
Μαρούσι
VIKOS ΦALCONS
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Κολοσσός H Hotels Collection
Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR
Μύκονος Betsson BC
Ολυμπιακός
18η αγωνιστική – 6 & 7 Φεβρουαρίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Καρδίτσα Ιαπωνική
Μύκονος Betsson BC
Κολοσσός H Hotels Collection
ΑΕΚ
ΠΑΟΚ
Μαρούσι
Περιστέρι Betsson
VIKOS ΦALCONS
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Άρης
Ολυμπιακός
Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR
Δόξα Λευκάδας
19η αγωνιστική – 13 & 14 Φεβρουαρίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS
Μύκονος Betsson BC
Ηρακλής
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Μαρούσι
Καρδίτσα Ιαπωνική
Άρης
Κολοσσός H Hotels Collection
Δόξα Λευκάδας
ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός
ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson
Παναθηναϊκός AKTOR
20ή αγωνιστική – 6 & 7 Μαρτίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ
VIKOS ΦALCONS
Κολοσσός H Hotels Collection
Μαρούσι
Μύκονος Betsson BC
Περιστέρι Betsson
ΠΑΟΚ
Ηρακλής
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR
Άρης
21η αγωνιστική – 13 & 14 Μαρτίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS
Ηρακλής
Άρης
Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Μύκονος Betsson BC
ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson
ΠΑΟΚ
Κολοσσός H Hotels Collection
Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
Μαρούσι
22η αγωνιστική – 20 & 21 Μαρτίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS
Καρδίτσα Ιαπωνική
ΑΕΚ
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Δόξα Λευκάδας
Κολοσσός H Hotels Collection
Μαρούσι
Περιστέρι Betsson
Ηρακλής
Άρης
Παναθηναϊκός AKTOR
Μύκονος Betsson BC
ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός
23η αγωνιστική – 27 & 28 Μαρτίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Άρης
Περιστέρι Betsson
Δόξα Λευκάδας
Μύκονος Betsson BC
Κολοσσός H Hotels Collection
Ηρακλής
Μαρούσι
ΑΕΚ
ΠΑΟΚ
Καρδίτσα Ιαπωνική
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
VIKOS ΦALCONS
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR 24η αγωνιστική – 3 & 4 Απριλίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
VIKOS ΦALCONS
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Άρης
Ηρακλής
Μαρούσι
Μύκονος Betsson BC
Κολοσσός H Hotels Collection
Περιστέρι Betsson
Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα Ιαπωνική
Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
25η αγωνιστική – 10 & 11 Απριλίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
ΑΕΚ
Ηρακλής
Δόξα Λευκάδας
VIKOS ΦALCONS
Κολοσσός H Hotels Collection
Καρδίτσα Ιαπωνική
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
Μαρούσι
Άρης
Μύκονος Betsson BC
Παναθηναϊκός AKTOR
ΠΑΟΚ
Περιστέρι Betsson
Ολυμπιακός
26η αγωνιστική – 17 & 18 Απριλίου 2027
Γηπεδούχος
Φιλοξενούμενος
Ηρακλής
Περιστέρι Betsson
Καρδίτσα Ιαπωνική
ΑΕΚ
Μαρούσι
Δόξα Λευκάδας
Μύκονος Betsson BC
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola
ΠΑΟΚ
Κολοσσός H Hotels Collection
VIKOS ΦALCONS
Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
Άρης