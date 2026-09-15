Renault: Το Trafic Van E-Tech Electric κορυφαίο στην κατηγορία του για το 2027 (pics)

Το νέο Renault Trafic Van E-Tech electric ανακηρύχθηκε Van της Χρονιάς 2027 από την κριτική επιτροπή του θεσμού International Van of the Year (IVOTY).

Το νέο Renault Trafic E-Tech electric ανακηρύχθηκε Van της Χρονιάς 2027 κατά την τελετή απονομής του βραβείου International Van of the Year (IVOTY), που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της έκθεσης IAA Transportation στο Ανόβερο.

Το νέο van της Renault απέσπασε την ομόφωνη ψήφο από το σύνολο των 26 δημοσιογράφων του κλάδου, από 26 ευρωπαϊκές χώρες.

«Συγχαρητήρια στη Renault Vans για το βραβείο IVOTY 2027 για το νέο Trafic Van E-Tech electric. Πρόκειται για τον έκτο τίτλο της Renault, ακριβώς είκοσι πέντε χρόνια από την τελευταία νίκη του Trafic. Το βασικό κριτήριο για την υποψηφιότητα και την ανάδειξη οποιουδήποτε van ως International Van of the Year είναι να εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα αποδοτικότητας και ασφάλειας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στη βιωσιμότητα των οδικών μεταφορών ελαφρών εμπορευμάτων. Το νέο Trafic Van E-Tech electric πληροί αυτές τις απαιτήσεις με άνεση.»

Jarlath Sweeney, Πρόεδρος International Van of the Year

«Το κύρος του βραβείου Van της Χρονιάς αποτελεί ισχυρή αναγνώριση της εξαιρετικής δουλειάς και της δέσμευσης όλων των ομάδων που συμμετείχαν στο project του Trafic Van E-Tech electric. Βασισμένο στην πλατφόρμα software-defined vehicle, με αρχιτεκτονική 800 volt και υπερταχεία φόρτιση DC, το Trafic Van E-Tech electric κάνει τομή στην ευρωπαϊκή αγορά LCV, προσφέροντας ισχυρή αξία στον πελάτη, εξασφαλίζοντας μειωμένο ημερήσιο κόστος λειτουργίας, ευχαρίστηση στην οδήγηση, ευελιξία στις πόλεις και δυνατότητα αναβάθμισης κατ’ απαίτηση. Το βραβείο αυτό αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο της θετικής δυναμικής του τμήματος LCV της Renault.»

J Jan Ptacek, Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Renault LCV

Το νέο Trafic Van E-Tech electric είναι το 6ο όχημα της Renault που κατακτά τον επίζηλο τίτλο, μετά από τα:

Master II το 1998

Trafic II το 2002

Kangoo Z.E. το 2012

Kangoo Van III το 2022

Master III το 2025

Από το 1980, το Renault Trafic στηρίζει τους επαγγελματίες σε όλες τους τις δραστηριότητες. Με πάνω από 2,8 εκατομμύρια πωλήσεις, έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεσαίων van.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Sandouville στη Γαλλία, το νέο Trafic Van E-Tech electric αποδεικνύει τη δέσμευση της Renault να αναπτύσσει και να παράγει ελκυστικά και τεχνολογικά προηγμένα οχήματα, στην Ευρώπη. Με προσαρμόσιμα και επεκτάσιμα χαρακτηριστικά Software-Defined Van, μειώνει το συνολικό κόστος χρήσης, βελτιώνοντας παράλληλα την ηλεκτρική αποδοτικότητα και τις συνθήκες εργασίας, προσφέροντας ένα επίπεδο άνεσης πρωτόγνωρο για LCV.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό, van σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του Trafic, με τεχνολογίες και χαρακτηριστικά που δεν έχουν ξαναεμφανιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά LCV: αυτονομία έως 470 km (εν αναμονή έγκρισης), ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V για ταχύτερη φόρτιση και διάμετρο στροφής ισοδύναμη με αυτή ενός Clio (10,3 μέτρα).

Είναι, επίσης, το πρώτο όχημα του Renault Group και το πρώτο LCV στην Ευρώπη που διαθέτει αρχιτεκτονική SDV (software-defined van). Αυτή επιτρέπει τακτικές ενημερώσεις του van, αποδοτική και εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης, ενισχυμένη ασφάλεια και βελτιωμένη υπολειμματική αξία, χάρη στις συνεχείς ενημερώσεις του οχήματος.

Το νέο Trafic Van E-Tech electric αναμένεται και στην ελληνική αγορά το 2027.