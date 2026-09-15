Επικός Ροντινέι σε Νεϊμάρ: «Πού θα με βάλετε όταν έρθει και ο Κουτίνιο;» (vid)

Ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της Σάντος χάρισε ο Ροντινέι, ο οποίος φαίνεται πως έχει αρχίσει να… ανησυχεί για το πόσο μακριά θα χρειαστεί να φτάσει στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού βρήκε την ευκαιρία να πειράξει τον Νεϊμάρ, με αφορμή τη θέση που καταλαμβάνει στα αποδυτήρια. Όπως εξήγησε με αρκετή δόση χιούμορ, κάθε νέα άφιξη στην ομάδα φαίνεται πως τον αναγκάζει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το αρχικό του σημείο.

Ο Ροντινέι αναφέρθηκε αρχικά στην προηγούμενη αλλαγή που χρειάστηκε να κάνει, όταν προστέθηκε στην παρέα ο Σεμπόλα. Ωστόσο, το καλύτερο το κράτησε για το τέλος, καθώς έβαλε στην κουβέντα και τον Φιλίπε Κουτίνιο, ο οποίος επέστρεψε στη Σάντος.

«Την προηγούμενη φορά καθόμουν εδώ, μετά ήρθε ο Σεμπόλα και με μετακινήσατε πιο πέρα. Τώρα θα έρθει ο Κουτίνιο και θα με πάτε ακόμα πιο μακριά», ήταν ουσιαστικά το παράπονο του Βραζιλιάνου προς τον Νεϊμάρ.

Η ατάκα του Ροντινέι προκάλεσε φυσικά γέλια, με τον ίδιο να δείχνει για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και τη διάθεση που έχει να πειράζει τους συμπαίκτες του.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο είναι χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στα αποδυτήρια της Σάντος, όπου η παρουσία μεγάλων ονομάτων του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου δημιουργεί και αρκετές… αφορμές για πλάκα.

Και αν συνεχίσουν να επιστρέφουν στη Σάντος παίκτες τέτοιου βεληνεκούς, ο Ροντινέι μάλλον θα πρέπει να αρχίσει να ψάχνει από τώρα για καινούργια θέση στα αποδυτήρια!