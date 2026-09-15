Ο Φάμπρεγας έπλεξε ξανά το εγκώμιο του Δουβίκα

Ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας μίλησε για τα περιθώρια εξέλιξης του Μόιζε Κεν, φέρνοντας παράδειγμα τον Τάσο Δουβίκα.

Ο Τάσος Δουβίκας δεν σταματάει να αποθεώνεται από τον προπονητή του στην Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας, με τον Ισπανό τεχνικό να τον φέρνει ως παράδειγμα προς μίμηση.

Συγκεκριμένα, ο 39χρονος τεχνικός του ιταλικού συλλόγου μίλησε για το νέο του μεταγραφικό απόκτημα από τη Φιορεντίνα, Μόιζε Κεν, και στάθηκε στα περιθώρια βελτίωσης που έχει, κάνοντας σύγκριση με την περίπτωση του Τάσου Δουβίκα.

Συγκεκριμένα είπε: «Ο Κεν πρέπει να δουλέψει όπως όλοι. Γνωρίζετε τον Μόιζε περισσότερο από εμένα. Ο Δουβίκας δεν είναι ο ίδιος παίκτης με όταν ήρθε. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Κεν. Ήρθε σε ένα περιβάλλον που του ζητά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τις ομάδες στις οποίες αγωνιζόταν στο παρελθόν. Χρειάζεται χρόνος, δουλειά και εξέλιξη. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους δύο ως επιθετικούς».