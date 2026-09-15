Κάλεσμα Πρασσά ενόψει Παναθηναϊκού: «Την Κυριακή κάνουμε τη Νίκαια… Καλαμάτα!»

Ο Γιώργος Πρασσάς εξέφρασε τη χαρά του για την πρώτη νίκη της Καλαμάτας, επί του Βόλου και κάλεσε τους φίλους της ομάδας να γεμίσουν την Κυριακή το γήπεδο της Νίκαιας για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το μήνυμα του μεγαλομετόχου της Καλαμάτας:

Η μεγάλη νίκη επί του Βόλου έδωσε στην ομάδα μας κάτι περισσότερο από τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Έδωσε σε όλους μας το δικαίωμα να κοιτάξουμε το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη πίστη, ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία και, πάνω απ’ όλα, με το βλέμμα στραμμένο σε έναν μεγάλο στόχο:

Την επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από 25 χρόνια.

Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Η προσπάθεια συνεχίζεται και κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Σε αυτή τη διαδρομή, όμως, η δύναμή μας είστε εσείς.

Την Κυριακή η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας, καθώς οι εργασίες αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας δεν μας επιτρέπουν και αυτή τη φορά να αγωνιστούμε στο σπίτι μας.

Το σπίτι μας, όμως, δεν είναι μόνο ένα γήπεδο. Είναι οι άνθρωποί μας. Είναι η πόλη μας. Είναι η Μεσσηνία. Είναι όλοι όσοι έχουν τη Μαύρη Θύελλα στην καρδιά τους.

Γι’ αυτό την Κυριακή κάνουμε τη Νίκαια… Καλαμάτα!

Καλούμε κάθε φίλαθλο, κάθε Μεσσήνιο, κάθε φίλο της Μαύρης Θύελλας να σταθεί δίπλα στην ομάδα.

Να γεμίσει τις εξέδρες, να δώσει δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να δείξει για ακόμη μία φορά πως η Καλαμάτα είναι εδώ και διεκδικεί τη θέση που της αξίζει.

25 χρόνια είναι πολλά.

Η Μαύρη Θύελλα επέστρεψε.

Και τώρα, όλοι μαζί, γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο.

Την Κυριακή δεν λείπει κανείς!

Όλοι στη Νίκαια.

Όλοι δίπλα στην Καλαμάτα.

Όλοι μαζί για τη Μαύρη Θύελλα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ

Πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ