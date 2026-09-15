Παυλίδης: Κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και βρίσκεται μόνος στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα πρόσθεσε ακόμη τρία γκολ στη συγκομιδή του μέσα σε λίγες ημέρες. Αρχικά, βρήκε δίχτυα απέναντι στη Μορεϊρένσε στη νίκη με 4-0, ενώ στη συνέχεια πέτυχε δύο τέρματα κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε, συμβάλλοντας καθοριστικά στο 3-1.

Με οκτώ γκολ σε μόλις έξι αγωνιστικές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ο Παυλίδης οδηγεί την κούρσα των σκόρερ στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αφήνοντας πίσω του σημαντικά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι με έξι γκολ σε τέσσερις αγώνες, ενώ την ίδια επίδοση έχουν μεταξύ άλλων οι Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια και Κιλιάν Εμπαπέ.

Το Top 10 των σκόρερ:



Βαγγέλης Παυλίδης – Μπενφίκα – Ελλάδα: 8 γκολ σε 6 αγώνες

Βίκτορ Όσιμεν – Γαλατασαράι – Νιγηρία: 6 γκολ σε 4 αγώνες

Σέρχιο Καμέλο – Ράγιο Βαγιεκάνο – Ισπανία: 6 γκολ σε 5 αγώνες

Γκιφτ Όρμπαν – Αμεντσπόρ – Νιγηρία: 6 γκολ σε 5 αγώνες

Λαμίν Γιαμάλ – Μπαρτσελόνα – Ισπανία: 6 γκολ σε 5 αγώνες

Ραφίνια – Μπαρτσελόνα – Βραζιλία: 6 γκολ σε 5 αγώνες

Κιλιάν Εμπαπέ – Ρεάλ Μαδρίτης – Γαλλία: 6 γκολ σε 5 αγώνες

Ντόνιελ Μάλεν – Ρόμα – Ολλανδία: 6 γκολ σε 3 αγώνες

Γιάσερ Ζαμπίρι – Ρασίνγκ Σανταντέρ – Μαρόκο: 5 γκολ σε 5 αγώνες

Άρτεμ Στεπάνοφ – Ουτρέχτη – Ουκρανία: 5 γκολ σε 5 αγώνες