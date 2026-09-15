Στο σταυροδρόμι του NBA η EuroLeague – Κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ

H ημέρα κρίσης για την Euroleague έφτασε, καθώς σήμερα υο ΝΒΑ αναμένεται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε πρόταση εξαγοράς της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μια απόφαση που ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκεται πλέον στην ατζέντα του NBA. Το Συμβούλιο Ιδιοκτητών της κορυφαίας λίγκας του κόσμου αναμένεται σήμερα να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση για την εξαγορά της EuroLeague, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του αμερικανικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση των ιδιοκτητών του NBA, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επικείμενη τοποθέτηση του κομισάριου Άνταμ Σίλβερ. Εφόσον τελικά αποφασιστεί η κατάθεση πρότασης, η... μπάλα θα περάσει στην πλευρά της EuroLeague και των συλλόγων που αποτελούν τους βασικούς μετόχους της διοργάνωσης.

Το επόμενο σημαντικό ραντεβού έχει οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου, όταν οι ιδιοκτήτες των ομάδων της EuroLeague θα συναντηθούν στο Κόμο της Ιταλίας. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί επίσημη πρόταση από το NBA, οι σύλλογοι θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα την αποδεχθούν ή αν θα συνεχίσουν αυτόνομα το σχέδιο που έχουν ήδη χαράξει για την επόμενη ημέρα της διοργάνωσης.

Η EuroLeague έχει ήδη δρομολογήσει μια σημαντική αλλαγή στη λειτουργία και τη δομή της. Το πλάνο προβλέπει την περαιτέρω διεύρυνση της διοργάνωσης, με στόχο να φτάσει τις 24 ομάδες, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μετατροπής των βασικών συλλόγων σε ένα μοντέλο με χαρακτηριστικά franchise.

Την ίδια στιγμή, το NBA δεν έχει εγκαταλείψει τον σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το NBA Europe έχει σχεδιαστεί, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, για να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2027 και να περιλαμβάνει αρχικά 16 ομάδες.