Καρέτσας: Επιστρέφει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ

Σε σταδιακή επιστροφή στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ προχωρά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφήνοντας πίσω του την περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Ο 18χρονος άσος έχει ήδη ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα και γυμνάζεται χωρίς προβλήματα, με την επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Ο Καρέτσας είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League την περασμένη Τρίτη. Μετά από δύο ημέρες νοσηλείας, πήρε εξιτήριο και υποβλήθηκε σε λεπτομερείς εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το περιστατικό.

Ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Λαρς Ρίκεν, αναφέρθηκε στην κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή, τονίζοντας πως οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

«Ήμασταν όλοι αρκετά αναστατωμένοι και σοκαρισμένοι. Ανησυχούσαμε για το παιδί. Τον υποβάλαμε σε εξονυχιστικό έλεγχο για τρεις ημέρες και δεν διαπιστώσαμε τίποτα ασυνήθιστο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Καρέτσας να βρίσκεται στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στη Στουτγάρδη για την Bundesliga. Η τελική απόφαση θα ληφθεί ανάλογα με την εικόνα που θα παρουσιάσει στις προπονήσεις των επόμενων ημερών.

Παράλληλα, ο νεαρός διεθνής αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στις κλήσεις της Εθνικής για τις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις της στο Nations League.