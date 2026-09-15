Νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ΑΕΚ: 11 παίκτες νοκ-άουτ

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα στην ΑΕΚ, με 11 παίκτες να έχουν τεθεί νοκ-άουτ λόγω γαστρεντερίτιδας.

«Νοσοκομείο» έχει γίνει η ΑΕΚ μετά το τουρνουά της Ρόδου. Τα προβλήματα στην Ένωση δεν έχουν τελειωμό, καθώς όλη η ομάδα έχει τεθεί νοκ-άουτ είτε από τραυματισμούς, είτε από κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή έντεκα παίκτες είναι εκτός, εκ των οποίων οι επτά ασθενείς. Συνολικά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας είναι έντεκα (επτά παίκτες, τρεις προπονητές και ένα μέλος του επιτελείου).

Όπως γίνεται κατανοητό το τουρνουά η συμμετοχή της Ένωσης στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»(18-19/9), βρίσκεται στον αέρα, ενώ τη μεθεπόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο και το Super Cup εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.